"Красота": ЗСУ влучним пострілом знищили ворожу БРДМ-2 на Луганщині (відео)

Українські захисники продовжують нищити техніку російських окупантів в зоні проведення бойових дій.

Цього ранку влучним пострілом ЗСУ знищили ворожу броньовану-дозорну розвідувальну машину.

Про це повідомляють у Генштабі Збройних сил України, підтверджуючи свої слова відео.

"На відео зафіксовано момент знищення російської БРДМ-2 військовослужбовцями Королівської бригади на Луганщині", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, як українські бійці влучно прицілилися і вгатили по ворожій техніці. Та вибухнула разом з екіпажем.

"Красота", - прокоментував один зі стрільців.

Зазначається, що відмінно по ворожій БДРМ-2 спрацювали бійці 24-ї окремої механізованої бригади.

Нагадаємо, окупанти перегруповуються та ведуть наступальні дії на кількох напрямках.

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