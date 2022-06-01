"Красота": ЗСУ влучним пострілом знищили ворожу БРДМ-2 на Луганщині (відео)

Українські захисники продовжують нищити техніку російських окупантів в зоні проведення бойових дій.
Цього ранку влучним пострілом ЗСУ знищили ворожу броньовану-дозорну розвідувальну машину.
Про це повідомляють у Генштабі Збройних сил України, підтверджуючи свої слова відео.
"На відео зафіксовано момент знищення російської БРДМ-2 військовослужбовцями Королівської бригади на Луганщині", - йдеться в повідомленні.
На кадрах видно, як українські бійці влучно прицілилися і вгатили по ворожій техніці. Та вибухнула разом з екіпажем.
"Красота", - прокоментував один зі стрільців.
Зазначається, що відмінно по ворожій БДРМ-2 спрацювали бійці 24-ї окремої механізованої бригади.
Нагадаємо, окупанти перегруповуються та ведуть наступальні дії на кількох напрямках.
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