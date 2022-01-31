Krauss Gallery: як вибудовують сервіс у преміальній новобудові у самому центрі Києва

Невелика площа забудови далеко не завжди стає непереборною перешкодою у забезпеченні нового будинку всім необхідним мешканцям.

Новобудова в центрі української столиці – явище, яке за рідкістю можна порівняти мало не з єдинорогом. Адже урбаністична щільність самого серця міста не дозволяє забудовувати його так само активно, як інші райони. А тому поява будь-якого нового проекту в такому місці викликає величезний інтерес у інвесторів та потенційних новоселів.

Переважна більшість новобудов у центрі Києва належить до житла преміум-класу. Причин тому доволі багато: серед них і висока вартість земельних ділянок, і складність роботи з рельєфом у обмежених умовах, і більша престижність. Тому справедливо вважається, що одне тільки центральне розташування таких будинків автоматично доводить і приналежність до найвищого класу житла, і непідйомну для пересічного українця ціну квадратного метра. Що, звісно, аж ніяк не знімає з елітної нерухомості потреби відповідати своєму сегменту і в матеріалах, і в технологіях, і в стилі життя.

Тим не менш, саме локація, яка є головною перевагою преміум-новобудов, робить їм найбільшу підніжку. Адже через надвисокий дефіцит місця такі проекти часто будуються на доволі скромних за своїми розмірами земельних ділянках. Водночас новий будинок має відповідати всім вимогам, що висуваються до елітного житла. У тому числі надавати своїм резидентам високий рівень сервісу, позбавляючи їх зайвого головного болю. А цей сервіс вимагає відповідних об'єктів, які, у свою чергу, вимагають місця.

Як при невеликій площі забудови будинок у центрі столиці забезпечують усім необхідним, дізнаємось на прикладі ЖК преміум-класу Krauss Gallery, який будується девелопером "Креатор-Буд" на вулиці Круглоуніверситетській на київських Липках.

Унікальні паркінги

Одна з головних проблем, з якою стикається будь-яка людина, що живе або часто буває в центрі столиці – це паркування. Знайти місце для свого авто - це цілий квест, і нерідко залишати його доводиться досить далеко від місця призначення.

Творцям новобудов справлятися з цим викликом допомагає високий клас нерухомості, що ними будується. У його рамках вдається робити те, що інакше стало б абсолютно нерентабельним.

Наприклад, у ЖК Krauss Gallery підземний паркінг під будинком зробили чотирирівневим. На верхньому рівні є звичайні паркомісця, а машини з решти рівнів доставляють автомобільні ліфти вантажопідйомністю до 3 тон. За словами проектувальників, поки що це рішення унікальне для Києва: в інших новобудовах його ще не застосовували.

В результаті, не витративши жодного зайвого метра землі, у новобудові на Круглоуніверситетській при 73 квартирах створили 90 місць для паркування. Не обділили й шанувальників Tesla: зарядні станції для електрокарів також передбачені. Причому дістатися своєї машини можна, не виходячи з дому – до неї власника привезе окремий ліфт.

Members only

Чого новобудови в центрі точно потребують менше, ніж інші - так це власної інфраструктури. По-перше, тому що тут дуже високий запит на приватність, в який умовний дитсадок або кафе не дуже вписуються. По-друге, тому що навкруги такої інфраструктури і без того вистачає. Krauss Gallery, що будується по сусідству зі знаменитим "будинком із зіркою" і за 200 метрів від Хрещатика та Бессарабського ринку, буквально оточений діловим, культурним, торговельним життям Києва. Найкращі магазини та ресторани Печерського району, елітні ліцеї та дитсадки, художні галереї та урядовий квартал – тут у кроковій доступності справді все.

Проте запит мешканців на приватність диктує свої умови: резидент хоче мати змогу вирішити частину питань у стінах будинку. Тому у новобудові від "Креатор-Буд" передбачили й різноманітну інфраструктуру.

Безумовно, головним її елементом і прикрасою стане тераса на покрівлі будівлі. Звідти мешканці зможуть не лише милуватися краєвидами центру з висоти пташиного польоту, на терасі з'явиться і спортзал з біговими доріжками та душовою зоною, і зони відпочинку включно з міні-бібліотекою.

Другий ключовий елемент власної інфраструктури Krauss Gallery – це перші два поверхи, які будуть нежитловими. Внизу розташується лобі з лаунж-зонами та стійкою ресепшн, де можна замовити послуги консьєрж-сервісу. Окреме приміщення відведено під їдальню – це простір для неформальних зустрічей.

Вбиральня з пеленальною зоною, а також лапомийки для домашніх улюбленців допоможуть не витрачати час і не підніматися до квартири без зайвої потреби. А для молодих батьків передбачили ще й дитячу кімнату: там вони зможуть ненадовго залишити дитину під наглядом, поки зайняті іншими справами. Нудьгувати малюкові точно не доведеться - кімната призначена як для спокійного, так і максимально активного проведення часу.

Особлива атмосфера

Втім, житло преміум-класу – це майже завжди більше про відчуття, ніж про конкретні можливості та об'єкти, що їх дають. Що не скасовує того факту, що за цим відчуттям стоять десятки найрізноманітніших технологій.

Наприклад, від звуків вулиці резидентів Krauss Gallery захистять цегляні стіни та якісні алюмінієві трикамерні вікна, а від шуму із сусідніх квартир – ще й додаткова міжповерхова звукоізоляція. Комфортну атмосферу в квартирах забезпечать автономне опалення з автоматичною терморегуляцією, індивідуальна припливно-витяжна вентиляція та системи розумного дому і клімат-контролю.

Високі стелі та панорамні вікна, дизайнерське оздоблення та інклюзивність простору, контроль доступу та ліфти бізнес-класу – випадкових, а тим більш компромісних, рішень в елітних новобудовах не буває. І якщо все це підкріплене ще й відмінним рівнем сервісу, така новобудова по праву може називатися преміальною. І аж ніяк не тільки через прекрасне місце розташування.