Крав речі, щоб продати: на Житомирщині чоловіка підозрюють у нарузі над могилами захисників

Чоловік цинічно сплюндрував могили двох синів своєї односельчанки, які обидва загинули на фронті.

На Житомирщині поліцейські завершили розслідування наруги над могилами полеглих захисників.

Про це передає поліція Житомирської області.

Інцидент стався наприкінці 2024 року. Місцева жителька розповіла, що помітила безлад на могилах двох своїх синів, які загинули на фронті. Вона виявила відсутність металевих флагштоків з прапорами України та десантно-штурмових військ ЗСУ.

До злочину виявився причетний 55-річний односелець матері загиблих героїв. Чоловік раніше вже неодноразово був засуджений за майнові злочини та у 2017 році також вчинив подібні протиправні дії на цвинтарі.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний причетний ще до двох крадіжок прапорів та металевих жердин з могил полеглих захисників на тому ж кладовищі.

Йому інкриміновано повторне вчинення наруги над могилами військовослужбовців, з корисливих та хуліганських мотивів (ч. 3 ст. 297 КК України), а також крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Зловмисникові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві затримали чоловіка, який намагався підпалити меморіал на Майдані.

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