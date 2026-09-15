Кравченко оприлюднив нові «плівки» про Кривоноса: про що вони

Кравченко публікує «плівки» проти Кривоноса

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Генеральний прокурор України, який подав у відставку понад тиждень тому, але наразі не звільнений з посади, і який після гучного скандалу про кришування колцентрів виїхав за кордон, знову публікує розслідування проти очільника НАБУ Семена Кривоноса. Це вже друга частина підозр очільнику антикорупційного органу, про які він повідомляє онлайн.

Нове відео Кравченко оприлюднив у YouTube.

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Кравченко опублікував другу частину розслідування щодо директора НАБУ

Своє відео він коротко підписав фразою: «Я обіцяв, що далі буде». Варто зазначити, що своє відео генпрокурор намагався зробити у стилі НАБУ та навіть назвав його «Операція „Янус“».

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Так, у другій частині звинувачень генпрокурора в бік Семена Кривоноса йдеться про самого очільника НАБУ, який на той час був начальником реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції у Київській області.

На «плівках» Кравченко дав такі імена учасникам:

«Янус» — Семен Кривонос

«Швондер» — Петро Горбаченко, голова Старобезрадичівської сільської ради Обухівського району Київської області.

«Борменталь» — Рузматов Владислав Валерійович, заявник. Упродовж березня-листопада 2014 року був головою Старобезрадичівської сільської ради Обухівського району Київської області.

Кравченко стверджує, що нинішній директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос нібито причетний до корупційної схеми із вимагання неправомірної вигоди за виділення земельної ділянки в Обухівському районі Київської області.

За даними слідства, усе розпочалося у березні 2014 року, коли громадянин Владислав Рузматов звернувся до голови Старобезрадичівської сільської ради Петра Горбаченка із заявою про безоплатне відведення у власність 0,25 га землі в селі Тарасівка. Під час зустрічі посадовець заявив, що позитивне рішення можливе лише за умови сплати хабара у розмірі 120 тисяч доларів.

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Тоді, за словами слідчих ОГП, Рузматов звернувся до правоохоронних органів і подальші дії проводив під їхнім контролем.

Упродовж березня-листопада 2014 року, йдеться у відео, голова сільради Петро Горбаченко нібито вступив у злочинну змову з начальником реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції Семеном Кривоносом, а також громадянами Віталієм Булашенком, Віталієм Оверченком та Дмитром Шнайдером. У результаті переговорів фігуранти зменшили суму вимог та почали вимагати у заявника 72 тисячі доларів.

У відео Кравченка йдеться, що Семен Кривонос мав залучити підставну особу для безоплатного оформлення ділянки та забезпечити подальше посвідчення договору купівлі-продажу. Також повідомляється, що задля мінімізації сплати податків та уникнення безготівкового розрахунку учасники могли занизити вартість ділянки. 28 жовтня 2014 року Кривонос у телефонній розмові нібито дав усну вказівку Шнайдеру знайти відповідного оцінювача.

Утім, угоду не було завершено. 31 жовтня 2014 року в нотаріальній конторі під час оформлення документів та перерахунку коштів Шнайдер отримав повідомлення та відмовився від зобов’язань.

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Як з’ясувало слідство, того ж дня Кривонос нібито зустрівся із заступником прокурора Обухівського району Олексієм Павлушком, після чого припинив дзвонити з мобільного та почав уникати інших учасників схеми.

Наприкінці відео йдеться про те, що наразі Семен Кривонос підозрюється у проханні надати неправомірну вигоду службовій особі в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, а також в організації складання та видачі оцінювачем завідомо підробленого офіційного документа.

Що відомо про скандал між Кравченком і Кривоносом

Нагадаємо, в Україні розгорнувся гучний скандал за участю керівників правоохоронних органів. Чинний генеральний прокурор Руслан Кравченко, який раніше подав у відставку та наразі нібито перебуває у відрядженні за кордоном, 14 вересня о 8-й ранку заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу.

ОГП звинувачує його у підробленні документів для отримання вигоди та фіктивному усиновленні задля уникнення відповідальності. Окрім цього, Кравченко повідомив про підозру близькій особі очільника САП Олександра Клименка за спробу підкупу суддів ВАКС і заявив про тривалий політичний тиск з боку президента та антикорупціонерів.

У відповідь Володимир Зеленський закликав парламент невідкладно проголосувати за звільнення Кравченка, а голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що голосування відбудеться у вівторок, 15 вересня.

У НАБУ спростували офіційне вручення підозри Кривоносу, назвавши заяви генпрокурора публічними, а не процесуальними. Згодом Кравченко опублікував документи, які свідчать, що Офіс генпрокурора розслідує причетність очільника НАБУ до справи, зареєстрованої ще 2014 року, яка ймовірно стосується подій 2009 року щодо визнання Кривоноса винним у підкупі виборців та уникнення покарання через наявність неповнолітньої дитини.

Скандал розгортається на тлі розслідування НАБУ «Карфаген» щодо можливого кришування працівниками Офісу Генерального прокурора незаконних кол-центрів, у якому фігурує найближче оточення самого Кравченка.

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