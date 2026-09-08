Кравченко йде у відставку: у Раді чекають на «останній крок» Зеленського

Коли звільнять генпрокурора Кравченка

Реклама

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності призначить термінове засідання щодо звільнення генпрокурора Руслана Кравченка одразу після того, як Офіс Президента надішле подання про його відставку.

Про це для Цензор.НЕТ повідомив член Комітету, народний депутат фракції «Слуга народу» Олександр Бакумов.

Реклама

Коли Руслана Кравченка звільнять з посади генерального прокурора

За словами нардепа, очільник Офісу генпрокурора разом із заступниками особисто взяв участь у засіданні комітету. Кравченко запропонував відхилити попередній порядок денний та одразу перейти до звіту про діяльність прокуратури.

Реклама

Зокрема, щодо кадрової політики, внутрішнього контролю та процедури отримання згоди Верховної Ради на його звільнення.

«Я уточнив у керівництва Секретаріату Комітету, чи надходила від Офісу Президента пропозиція щодо надання згоди на звільнення з посади Руслана Кравченка. Секретаріат Комітету під стенограму відповів, що не надходила», — сказав Бакумов.

Також він додав, що станом на вечір 7 вересня, коли Кравченко ще не повідомив про те, що йде у відставку, і призначалося засідання Комітету, була певність, що генпрокурор не йде зі своєї посади.

«Ми бачимо, що нам залишається тільки звільняти генерального прокурора, і все — немає тут ніяких суперечностей. Тому Комітет підтримав рішення, щоб зібратися невідкладно на своє засідання, як тільки надійде пропозиція від Офісу Президента щодо надання згоди Верховної Ради на звільнення Генерального прокурора з посади», — заявив Бакумов.

Реклама

Народні депутати чекають на відповідний документ від Володимира Зеленського. Щойно подання офіційно опиниться в розпорядженні комітету, депутати без зволікань розглянуть це питання.

Кравченко заявив, що йде у відставку

Нагадаємо, генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що подав заяву про відставку, назвавши це свідомим політичним рішенням. Він зазначив, що не бажає використання цієї посади як інструменту політичного протистояння, підкресливши, що його позиція щодо висунутих звинувачень залишається незмінною.

У своїй заяві Кравченко подякував працівникам органів прокуратури за чесне виконання обов’язків, документування російських злочинів і захист інтересів держави, наголосивши на важливості їхньої роботи. Також він висловив вдячність президенту України та Верховній Раді за довіру й закликав парламент прийняти його звільнення.

Новини партнерів

Новини партнерів