Кравченко заперечив зв’язок із грошима від колцентрів та пояснив ремонт будинку і візу дружини

Руслан Кравченко / © Телеграм-канал Руслана Кравченка

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко заперечив свою причетність до отримання та легалізації коштів від незаконних колцентрів, а також пояснив обставини ремонту будинку, де проживає його родина, та оформлення американської візи для дружини.

Про це він написав увечері 6 вересня у своєму дописі у Facebook.

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Кравченко заявив, що не має стосунку до коштів, які, за твердженнями антикорупційних органів, могли бути отримані від незаконної діяльності шахрайських колцентрів.

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Генеральний прокурор наголосив, що оприлюднені записи розмов, на його думку, не підтверджують його причетності до отримання або легалізації коштів від незаконних колцентрів.

«Твердження про мою причетність до отримання коштів від незаконних колцентрів та їх легалізації відкидаю», — написав Кравченко.

Він також заявив, що сам факт наявності розмов або фотографій із грошима не може свідчити про його участь у протиправній діяльності. За словами генпрокурора, фото сейфу з грошима, яке фігурує у матеріалах, «ніякого відношення ані до мене, ані до прокуратури не має».

Кравченко зазначив, що, за твердженням адвокатів, ця фотографія могла бути зроблена в межах іншого кримінального провадження.

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Генпрокурор пояснив ремонт у будинку

Окремо Кравченко прокоментував питання щодо будинку площею 280 квадратних метрів, у якому проживає його родина на правах оренди.

За його словами, будинок сім’я обрала ще взимку, однак перед переїздом він потребував додаткових робіт і налаштування обладнання. Саме з цим, як стверджує Кравченко, були пов’язані розмови про роботу майстрів, сигналізацію та побутову техніку.

«До будинку ми переїхали 1 травня 2026 року», — повідомив генпрокурор.

Він також наголосив, що його постійне місце проживання буде задеклароване відповідно до вимог законодавства.

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Американська віза для дружини

Генпрокурор також відреагував на інформацію щодо оформлення американської візи для його дружини.

За словами Кравченка, вона самостійно займалася підготовкою необхідних документів та проходженням процедури отримання візи.

«Моя дружина самостійно готувала документи і отримувала візу», — заявив він.

Також Кравченко спростував інформацію про придбання для неї нового ноутбука. «Нового ноутбуку у неї немає!» — написав він.

Генеральний прокурор додав, що всі витрати, пов’язані з подорожами та побутовими питаннями його родини, здійснювалися, за його словами, у межах чинного законодавства та його задекларованих доходів.

«Моя посада не звільняє мене від перевірки. Але й не скасовує вимоги доводити звинувачення фактами», — наголосив генеральний прокурор.

Що раніше заявляли у САП

Раніше під час засідання Вищого антикорупційного суду прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявляв про можливий зв’язок між Кравченком і заступником начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергієм Кропивою.

За версією слідства, Кропива може бути причетним до прикриття діяльності шахрайських колцентрів. Прокурор САП стверджував, що посадовець міг контролювати ремонтні роботи у будинку, де проживає Кравченко.

Крім того, у САП заявляли, що Кропива допомагав з оформленням американської візи для дружини генерального прокурора. Сторона обвинувачення також стверджувала, що він займався організацією святкування дня народження Кравченка в Мадриді.

На думку САП, сукупність цих обставин може свідчити про неформальні та дружні стосунки між Кропивою та Кравченком. Саме тому слідство називає посадовця «довіреною особою генерального прокурора».

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві, який фігурує у справі про прикриття мереж шахрайських колцентрів.

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