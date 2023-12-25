Кравчук або Чороновол: за кого проголосували б українці, якби могли повернутися у 1991 рік – опитування

Якби українці могли повернутися у 1991 рік, вони зробили б інший вибір. Так, переважна більшість обрала б першим президентом В'ячеслава Чорновола.

Про це свідчать результати опитування КМІС.

Фахівці досліджували це питання з 29 листопада по 9 грудня. Так, методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 031 респондента віком від 18 років. Йдеться про мешканців усіх регіонів України (крім АР Крим)

Як відзначають аналітики, сьогодні В'ячеслава Чорновола підтримало 74% українців. Натомість за Леоніда Кравчука свій голос віддали б лише 13% опитаних.

"У перерахунку до тих, хто голосував би і визначився з вибором, 86% голосів було би подано за В. Чорновола, 14% – за Л. Кравчука. Зокрема, серед респондентів, які дійсно в 1991 році мало право голосу (зараз це люди у віці 50 років і старше) 81% проголосували б за В. Чорновола і 10% – за Л. Кравчука", – пояснили у КМІС.

Нагадаємо, у 1991 році першим президентом України став Леонід Кравчук.

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