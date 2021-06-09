Кравчук закликав звільнити з ОРДЛОУ важкохворих українців та забезпечити відкриття КПВВ

Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом.

9 червня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, на якій перший президент України закликав звільнити з окремих районів Донецької і Луганської областей чотирьох важкохворих громадян України.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному каналі Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Під час консультацій ТКГ у форматі відеоконференції очільник української делегації Леонід Кравчук закликав звільнити чотирьох громадян України, яких утримує окупаційна влада в ОРДЛОУ та які перебувають у важкому стані здоров'я, для забезпечення їхнього належного лікування.

Посилаючись на гуманітарне право, Кравчук закликав російську сторону розблокувати роботу КПВВ зі свого боку, зважаючи на початок періоду відпусток та шкільних канікул.

Відповідні ініціативи надала українська сторона і у сфері безпеки:

повернутися до повного та всеосяжного режиму припинення вогню;

узгодити план розмінування з графіком проведення ремонтних робіт на ключових об’єктах критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування;

створити безпечні умови для належного функціонування об’єктів, що забезпечують потреби цивільного населення.

Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом, та вживає всіх необхідних для цього заходів.

"На жаль, наші пропозиції та ініціативи поки не зустрічають належної реакції російської сторони", - йдеться у повідомленні ТКГ 9 червня.

Делегація продовжує зосереджувати зусилля на реалізації таких заходів:

дотримання режиму припинення вогню та вдосконалення координаційного механізму реагування на його порушення;

повний і безумовний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб;

звільнення утримуваних осіб;

розблокування російською стороною роботи КПВВ;

забезпечення надійного та безпечного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України з метою виконання свого мандата;

якнайшвидше створення міжнародної групи експертів у тристоронньому форматі Україна-Росія-ОБСЄ для оцінювання екологічних ризиків від неконтрольованого затоплення шахт на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, Кравчук розповів, яким способом можна змусити Росію припинити війну на Донбасі. Очільник української делегації в ТКГ вважає, що припинити агресію Росії на Донбасі можливо "лише її методами".

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання