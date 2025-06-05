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Вагомим кроком стало співробітництво з міжнародними партнерами — американськими Благодійними організаціями Direct Relief, Global Care Force, Україно-ізраїльською Асоціацією лікарів-волонтерів FRIDA.

В результаті співпраці з Благодійним фондом Direct Relief , 714 270 українських пацієнтів отримали гуманітарні медикаменти загальною вартістю понад 367 млн грн, придбано дві автівки швидкої допомоги, профінансовано гранти на суму 11,3 млн грн, в рамках яких придбано обладнання та медикаменти для підтримки нефрологічної галузі України.

Благодійним фондом Євгена Пивоварова організовано 67 виїзних медичних місій до прифронтових населених пунктів Харківщини, кваліфіковану лікарську допомогу отримали 6 457 мешканців, проведено 10 610 медичних консультацій, передано 31 865 упаковок медикаментів на безоплатній основі.

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До проєкту «Медицина поруч» залучені 62 спеціаліста медичної сфери, — лікарі загальної практики, хірурги, лікарі з УЗД, психологи, алергологи, гінекологи, отоларингологи, кардіологи, ендокринологи, урологи, інфекціоністи, гастроентерологи, офтальмологи, стоматологи, дерматологи, онкологи, травматологи тощо.

Лікарі-волонтери і надалі продовжують здійснювати медичні виїзні прийоми задля покращення життя тих, хто цього потребує.