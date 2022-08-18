"Країна-окупант ділить на "сорти" своїх полонених": Росія не поспішає обмінювати вояків з "ЛДНР"

Проте Росія має невисокий інтерес до деяких груп військовополонених, які воювали проти України.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

“Можемо констатувати: щодо певних груп своїх же представників і російських військовополонених рф має невисокий інтерес. Якщо ми говоримо про мобілізованих і військових із території ОРДЛО та представників “ЛНР”/”ДНР”, то справді до них найнижчий інтерес. Це ми бачимо на різних щаблях ставлення: від того, що вони найгірше навчені, вони у прямому сенсі примусово мобілізовані, найгірше одягнені і з найгіршою зброєю, зокрема питання обміну”, – сказав представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Він додав, що незважаючи на це, переговорний процес щодо питання обміну триває.

"Росія чомусь вважає, що вона іноді досі може диктувати умови, а це не так. Робота над поверненням українських захисників триває, і чекаємо на новини. Обмінний фонд та інші інструменти для повернення українських захисників в Україні достатні. Окрім того, він постійно поновлюється. І це те, над чим працюють Україна і власне всі Збройні сили. Повірте, що і координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими, і відповідні робочі групи роблять усе можливе і використовують усі інструменти для того, щоб повернути наших захисників”, – зазначив представник ГУР МО України.

Нагадаємо, що під час проведення наступальних дій у районі населеного пункту Мар'їнка (Донецька область) було повністю знищено батальйон зі складу 5 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08805, Макіївка) 1 АК.

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