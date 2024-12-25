Країна, що виробляє "Шахеди", цинічно привітала українців з Різдвом і побажала миру

Посольство Ірану в Україні висловило сподівання, що у Новому Році до України "повернуться мир, безпека та затишок".

Посольство Ірану – країни, що постачає Росії смертоносні "Шахеди", якими окупанти ледь не щоночі атакують Україну, цинічно привітала наших громадян з Різдвом та Новим Роком.

Про це йдеться на сторінці посольства у Facebook.

"Новий Рік є передвісником нових думок та нових рішень для майбутнього, яке, ми сподіваємося, буде кращим за минуле. Сподіваюся, у Новому Році на вашу землю повернуться мир, безпека та затишок", – зазначив повірений у справах Ірану в Україні.

Зауважимо, що мир на нашу землю міг би прийти швидше, якби щоночі Україну не атакували іранські "Шахеди", які Тегеран постачає росіянам.

Нагадаємо, що у ніч на Різдво російські загарбники атакували Україну "Шахедами".

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