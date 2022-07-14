"Країна-вбивця": Зеленський прокоментував ворожий удар по Вінниці

Глава держави вкотре наголосив, що Росія - це країна-терорист, яка вбиває мирне населення України.

Про це він написав у своєму Телеграмі.

Зеленський зазначив, що внаслідок ворожого удару по місту є поранені та загиблі, серед них – маленька дитина.

"Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав президент.

Нагадаємо, близько 11:00 у Вінниці прогриміли вибухи. Російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

Після "прильоту" у Вінниці величезна пожежа

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