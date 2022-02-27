"Країна їм точно вдячна": Зеленський пообіцяв платити військовим 100 тис. грн на місяць

Бути військовим - найважливіша робота, наголосив президент.

Українські військовослужбовці, які тримають зброю в руках, отримуватимуть по сто тисяч гривень на місяць.

Про це він сказав у своєму відеозверненні 27 лютого.

"Не для того, щоб нам сказали: "Дякую". А для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. Так буде до тих пір, поки не закінчиться ця війна", - наголосив президент.

Зеленський наголосив, що бійці воюють не за гроші, "а за сьогодні, за завтра", але йдеться і про мотивацію.

"Сьогодні - це найважливіша робота - бути військовим і захищати країну. Я хочу, щоб держава гідно платила за цю роботу".