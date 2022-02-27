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"Країна їм точно вдячна": Зеленський пообіцяв платити військовим 100 тис. грн на місяць

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"Країна їм точно вдячна": Зеленський пообіцяв платити військовим 100 тис. грн на місяць

Міністерство оборони України

Бути військовим - найважливіша робота, наголосив президент.

Українські військовослужбовці, які тримають зброю в руках, отримуватимуть по сто тисяч гривень на місяць.

Про це він сказав у своєму відеозверненні 27 лютого.

"Не для того, щоб нам сказали: "Дякую". А для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. Так буде до тих пір, поки не закінчиться ця війна", - наголосив президент.

Зеленський наголосив, що бійці воюють не за гроші, "а за сьогодні, за завтра", але йдеться і про мотивацію. 

"Сьогодні - це найважливіша робота - бути військовим і захищати країну. Я хочу, щоб держава гідно платила за цю роботу".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • корабліЄкатери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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