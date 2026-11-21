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Якщо війна в Україні триватиме ще п’ять років, до початку 2030-го населення на підконтрольній території скоротиться до приблизно 26,2 мільйона осіб, а в країні переважатимуть жінки та громадяни старшого віку.

Такий демографічний прогноз в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua озвучив демограф Олександр Гладун.

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«Якщо умовно взяти, що підконтрольна територія залишиться такою, як є, і відштовхуватися від нинішньої чисельності населення, то на початок 2030 року діапазон може становити від 25,5 до 26,8 мільйона українців. Якщо взяти середнє значення, то вийде 26,2 плюс-мінус приблизно 600–700 тисяч осіб», — зазначив науковець.

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За його словами, попри те, що через бойові дії за кордон виїхало більше жінок, ніж чоловіків, в Україні у 2030 році чисельність жінок усе одно буде більшою. Демограф пояснив це втратами на фронті, де переважну більшість військових становлять чоловіки.

«Усе залежить від перебігу воєнних дій. Попри те, що за кордон виїхало більше жінок, ніж чоловіків, усе одно чисельність жінок в Україні буде трохи більшою, ніж чоловіків. Чому? Тому що чоловіки гинуть на фронті, і їх там переважна більшість, хоча жінки теж беруть участь у бойових діях. Тож можна прогнозувати, що на території України у 2030-му жінок буде більше», — пояснив Гладун.

Водночас, за прогнозом експерта, статево-вікова структура населення продовжить погіршуватися: через низьку народжуваність частка дітей зменшуватиметься, а людей старшого віку ставатиме дедалі більше.

«Якщо врахувати, що, наприклад, за даними Євростату, у країнах ЄС частка наших громадян віком 65 років і старше становить лише 6% від усіх, хто отримав статус тимчасового захисту, то виходить, що люди старшого віку залишилися в Україні, а виїхало багато дітей і осіб працездатного віку. Тому прогноз такий: вікова структура в Україні погіршуватиметься», — підсумував Олександр Гладун.

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Нагадаємо, демограф Олександр Гладун попереджає, що через затяжну війну та активну політику країн ЄС щодо адаптації українців частка тих, хто повернеться додому, може становити лише 25–30%, а сама ситуація нагадує «демографічний канібалізм».

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