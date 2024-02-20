Країни-члени ЄС можуть закуповувати боєприпаси для України поза межами блоку – Боррель

Жозеп Боррель повідомив, що Європейське оборонне агентство уклало 60 різних рамкових контрактів для розміщення замовлень в оборонній промисловості.

Міністри закордонних справ Євросоюзу на черговій зустрічі обговорили підримку України.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель після зустрічі, передає "Радіо Свобода".

За словами Борреля, зустріч стосувалася, зокрема, надання Україні боєприпасів. Боррель повідомив, що Європейське оборонне агентство уклало 60 різних рамкових контрактів для розміщення замовлень в оборонній промисловості. Будь-яка країна-член блоку може використати ці контракти, щоб збільшити постачання боєприпасів до України.

"Звісно, для цього потрібне фінансування. Це фінансування також буде доступним для закупівлі боєприпасів поза межами Європи, якщо є інші канали постачання. Воно не обмежується лише поставками, які може забезпечити європейська оборонна промисловість. Якщо є інше джерело постачання, яке краще, дешевше, швидше, я сказав державам-членам використовувати його. Без проблем", – заявив дипломат.

Високий представник ЄС із закордонних справ додав, що учасники зустрічі також обговорювали 13-й пакет санкцій. Боррель висловив сподівання, що його затвердять до 24 лютого.

Нагадаємо, 1 лютого лідери Європейського Союзу досягли угоди про надання Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро після того, як переконали прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана скасувати своє вето.

Європейський парламент і Рада ЄС 5 лютого досягли попередньої згоди щодо створення Українського фонду на чотири наступні роки. Загальний бюджет у 50 мільярдів євро буде розподілений на 33 мільярди у кредитах та 17 мільярдів – у грантах.

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