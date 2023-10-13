Країни G7 зобов'язалися примусити Росію заплатити за війну в Україні

Також країни G7 обіцяють задовольнити потреби України у фінансуванні на 2024 рік.

Країни G7 взяли на себе забовʼязання продовжувати докладати зусиль, щоб змусити Росію заплатити за відновлення України після війни.

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Про це було вирішено на зустрічі міністрів фінансів G7, інформує пресслужба Єврокомісії.

"Ми підтверджуємо нашу непохитну рішучість вводити та забезпечувати дотримання санкцій та інших економічних заходів, щоб ще більше підірвати здатність Росії вести незаконну та невиправдану агресивну війну", - йдеться у прес-релізі міністрів G7.

Під час зустрічі також країни пообіцяли докласти зусиль, щоб допомогти задовольнити потреби України у фінансуванні на 2024 рік.

Крім того, представники G7 підтвердили, що активи РФ у їхніх юрисдикціях залишаться замороженими доти, доки Росія не відшкодує збитки Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Естонії дозволить використати заморожені російські активи підсанкційних росіян для компенсації збитків, завданих Україні внаслідок війни.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні досі не конфісковані підприємства, які прямо чи опосередковано належать 25 російським олігархам.

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