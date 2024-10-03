Країни НАТО могли б захищати небо над Україною: Зеленський зробив гучну заяву після зустрічі з генсеком Альянсу

Наразі немає згоди від НАТО щодо збиття російських дронів та ракет у повітряному просторі України.

Після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, який здійснив візит до Києва, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що країни Альянсу захищатимуть небо над Україною так само, як вони це роблять під час ударів по Ізраїлю на Близькому Сході.

Про це він заявив на спільній пресконференції з генсеком НАТО у четвер, 3 жовтня.

"Ми говорили сьогодні про українські потреби у ППО та взаємодію із сусідами. Ми бачимо, зокрема, як на Близькому Сході вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників. Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських "Шахедів", які поєднують російський та іранський режими", - сказав український президент.

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Володимир Зеленський висловив сподівання, що НАТО змінить свої підходи щодо допомоги Україні у захисті неба.

"Більше рішучості партнерів у нашому регіоні – це те що потрібно щоби покласти край російському терору. Ми будемо і надалі переконувати наших партнерів", – сказав він, додавши, що наразі такої згоди від НАТО немає.

Марк Рютте ухилився від конкретної відповіді щодо можливості збиття російських ракет над Україною.

Нагадаємо, напередодні, 2 жовтня, у своєму традиційному вечірньому зверненні Зеленський зауважив, що партнери України з країн НАТО під час терористичних російських повітряних ударів повинні взаємодіяти так, як вони це роблять на Близькому Сході, допомагаючи Ізраїлю збивати іранські ракети.

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