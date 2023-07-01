Країни Заходу майже погодили договір про гарантії безпеки для України — ЗМІ

Угода буде підписана Німеччиною, Францією, Великою Британією і США.

Декілька країн Заходу близькі до того, щоб підписати угоду про гарантії безпеки для України на саміті НАТО, який має відбутись у Вільнюсі 11-12 липня.

Про це інформує видання Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на власні джерела.

У повідомленні вказується, що. Сторони домовляються про багатосторонню систему гарантій на перехідний період до бажаного вступу України в НАТО після закінчення війни.

Відповіла угода майже готова та буде підписана Німеччиною, Францією, Великою Британією і США.

Крім спільної угоди, вона країна укладе окремий договір з Україною.

Йдеться про зброю, гроші, військову допомогу та навчання. Це має дозволити Києву захистити себе без прямого втручання країн-гарантів.

Відповідно, Німеччина хоче запропонувати зберегти нинішній рівень допомоги до кінця війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародні спостерігачі МАГАТЕ на Запорізькій АЕС поки що не зафіксували ознак мінування, проте вони не змогли дослідити частину території.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде не територіальні поступки заради вступу до НАТО.

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