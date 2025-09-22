ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
254
1 хв

Крайній теплий день: синоптикиня зробила прогноз погоди на 23 вересня

У вівторок, 23 вересня, на українців чекає тепла погода.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Погода

Погода / © Pixabay

Завтра, 23 вересня, в Україні ще буде тепла суха сонячна погода. Температура повітря становитиме протягом дня +24+29 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Як додає фахівчиня, на північному заході, Волині та Рівненщині, у вівторок з’явиться тенденція до похолодання. Там температура повітря вже очікується нижчою — +19+22 градуси і навіть пройде дощ.

«У Києві 23 вересня очікується чудова погода із температурою повітря до +25 градусів і без опадів», — йдеться у матеріалі.

Проте вже у середу, попереджає Діденко, українцям слід готуватися до різкого похолодання. Воно поступово охопить всю Україну.

Дощів найближчим часом в Україні не очікується. Мокрий сніг у Карпатах також малоймовірний.

Раніше йшлося про те, коли до України прийде бабине літо. Так, за словами Діденко, кліматично і календарно бабине літо завжди приходить у жовтні. Синоптикиня сподівається, що так буде і цього року.

«За синоптичною та календарною традицією воно буває у жовтні. Дуже сподіваємося, що воно буде і цього року», — зазначила синоптикиня.

