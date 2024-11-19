Кременчук може затопити за 45 хвилин: жителям надали план дій у разі руйнування ГЕС поблизу міста

Якщо ворог зруйнує Кременчуцьку ГЕС на Полтавщині, то вода підступить не лише до міста, а й декількох населених пунктів поблизу.

Громада в Полтавській області, що розташована поряд з Кременчуцькою ГЕС, може стикнутися із наслідками техногенної аварії у разі повного її руйнування.

Про це повідомив Кременчук.Офіційний.

Жителів Кременчука попередили, що до зони можливого катастрофічного затоплення територіально потрапляють не лише центральна та правобережна частини міста, а й населені пункти Потоки, Мала Кохнівка, Соснівка, Придніпрянське.

"Час підходу "високої води" до міста у разі повного знищення ГЕС становить від 30 до 45 хвилин", — повідомили там

Як діятиме влада у разі загрози затоплення Кременчука

У разі затоплення місцевих жителів обов’язково евакуюватимуть, про що проінформують за допомогою системи централізованого оповіщення, через засоби масової інформації, вуличні гучномовці, офіційні інтернет-сайти та Телеграм-канали органів місцевої влади.

"Мешканці лівобережжя мають евакуйовуватись до нагірної частини Кременчука, а мешканці правобережжя — на Деївську гору. Ймовірні зони підтоплення поділені на мікрорайони, за якими закріплені Збірні пункти евакуації (ЗПЕ)", — повідимоло джерело.

Із переліком пунктів можна ознайомитися заздалегідь.

"Якщо ви не встигаєте евакуюватись до ЗПЕ, маєте піднятись на вищі поверхи (вище 2-го поверху) своїх або найближчих будинків та очікувати сходу "високої води" або рятувальників", — додали в громаді.

Далі евакуйоване населення зі пунктів доправлять до безпечних районів розміщення в Полтавській та Кіровоградській областях. Там потрібно буде перечекати ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації протягом 7-10 діб.

Нагадаємо, що Кременчуцька гідроелектростанція — це третя сходинка Дніпровського каскаду. Всі бетонні споруди гідровузла розташовані на гранітах. Станом на 2021 рік потужність ГЕС становила 700,4 МВт.

Раніше начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про пошкодження дамби Київської ГЕС влітку.

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