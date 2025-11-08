Кременчук повністю залишився без світла: перші деталі від влади

Відключення світла. / © Associated Press

Реклама

Станом на ранок 8 листопада електропостачання відсутнє на всій території міста Кременчук Полтавської області. Розгортається робота пунктів незламності для мешканців міста.

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.

“Ворог продовжує завдавати ударів по енергетичних об’єктах України. Цього разу під атаку потрапив і наш район. Наразі електропостачання відсутнє на всій території міста”, - наголосив міський голова Кременчука.

Реклама

З його слів, влада проводить необхідні заходи, щоб забезпечити роботу систем водопостачання, водовідведення та опалення в умовах повної відсутності електрики. Усі комунальні і аварійні служби залучені до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та працюють у посиленому режимі.

Як повідомлялося, місто Горішні Плавні на Полтавщині переведено в режим надзвичайної ситуації через удари ворога по енергетичній інфраструктурі. Міська влада наголошує, що комунальники намагаються відновити постачання води та теплової енергії, але на швидке повернення світла очікувати не варто.