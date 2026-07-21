Кремль наказав бити по кораблях біля Одеси важкими ракетами: під “прицілом” навіть судна Туреччини

Одеський порт / © Associated Press

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Російські окупаційні війська суттєво посилили удари по цивільних торговельних суднах під українськими та іноземними прапорами поблизу портів Одещини, перейшовши на використання важкого протикорабельного озброєння.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у свіжому звіті.

За даними Військово-морських сил ЗСУ та місцевої влади Одеської області, 19 липня ворог наніс удар трьома крилатими ракетами Х-59/69 по цивільному торговельному судну Golden Leo, яке належить Туреччині та ходити під прапором Гвінеї-Бісау. Внаслідок атаки загинули щонайменше 10 моряків.

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Як зазначають аналітики ISW із посиланням на профільні російські джерела, РФ свідомо змінює тактику та озброєння для ударів у Чорному морі. Якщо раніше оккупанти застосовували переважно дронові атаки або менш потужні ракети Х-31А чи Х-35, то тепер Кремль віддав наказ використовувати важкі протикорабельні ракети.

У російському інформаційному просторі зазначають, що такі ракети запускають із дальньої авіації (зокрема літаків Ту-22), берегових ракетних комплексів або військових кораблів. За задумом російського командування, лише масовані пуски або використання важких ракет здані пробивати та гарантовано знищувати великі суховантажні судна та балкери, що є прямою загрозою для міжнародного цивільного судноплавства.

Нагадаємо, РФ нанесла ракетний удар по цивільному торговельному судну, яке виходило з українського порту на Одещині, внаслідок атаки загинули 10 людей.

Ми раніше повідомляли, що російські війська атакували торгівельне судно під прапором Гвінеї-Бісау поблизу Одеси.

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Відзначимо, що Індія відреагувала на загибель своїх громадян внаслідок удару РФ по судну з Одеси.

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