Кремль дав вказівку: у Білому домі заявили про "референдуми" на окупованій території України

Цього тижня Росія може оголосити про проведення фіктивних заходів.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі 24 серпня заявив, що за інформацією американської сторони, Росія до кінця цього тижня може оголосити про проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на заяву Кірбі.

"Російське керівництво дало вказівку офіційним особам почати підготовку до проведення фіктивних референдумів. Ми насправді можемо побачити оголошення Росією першого або перших референдумів до кінця цього тижня", – сказав Кірбі.

Регіонами, де можуть відбутися так звані референдуми, є частини Херсонської та Запорізької областей на півдні, а також частково окуповані Донецька та Луганська області на сході України.

"Сполучені Штати та міжнародне співтовариство дуже чітко заявили, що будь-які спроби контролювати суверенну територію України не будуть вважатися легітимними", – сказав він.

Кірбі зазначив, що РФ маніпулюватиме результатами "голосування" та неправдиво стверджуватиме, що український народ хоче приєднатися до Росії.

"Буде критично важливо закликати та протистояти цій дезінформації в режимі реального часу", – сказав він.

Кірбі також зазначив, що за американськими даними, чиновники РФ стурбовані низькою явкою на майбутніх псевдореферендумах.

Читайте також: