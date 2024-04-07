Кремль хоче зробити Харків непридатним для життя – The Economist

У виданні, з посиланням на джерела у Києві, пишуть, що Росія вирішила зробити місто "сірою зоною", непридатною для проживання цивільних осіб.

Росія посилила бомбардування Харкова в грудні, приблизно в той час, коли проблеми з американською військовою допомогою почали потрапляти в заголовки газет.

Як РФ намагається знищити Харків, йдеться у статті The Economist під заголовком "Кремль хоче зробити друге місто України непридатним для життя".

За інформацією видання, з грудня по Харкову прилетіло більше балістичних ракет, ніж будь-коли з початку війни. Напади безпілотників почастішали: вони літають швидше і вище, а також мають карбонове покриття крил, через яке їх важче збити. Але напад 27 березня на вулицю 23-го Серпня був, мабуть, ключовим моментом, коли вперше керовану бомбу, запущену з літака та здатну подолати десятки кілометрів із руйнівним ефектом, було використано проти Харкова. Атака сталася лише через п'ять днів після того, як ракетний обстріл знищив майже всі енергетичні потужності Харкова

"Військові джерела в Києві стверджували, що Росія вирішила зробити місто "сірою зоною", непридатною для проживання цивільних осіб", – пишуть у виданні.

Мер Харкова Ігор Терехов рішуче заперечив цю тезу і запевнив, що Харків не має наміру здаватися. За словами Терехова, гірше було на початку повномасштабної війни, коли з міста, населення якого становило майже 2 мільйони осіб, поїхали всі, крім 300 тисяч.

"Як можна перетворити таке місто на сіру зону? Люди не поїдуть, тому що вони вже поїхали, а потім повернулися. Вони вже достатньо намучилися", – зазначає мер Харкова.

Терехов визнає, що забезпечити місто електроенергією без електростанцій та працюючих трансформаторів було складним завданням, але запевняє, що з ним вдалося впоратися.

У виданні наголошують, що багато проблем міста можна було б вирішити, якби Захід надав потужні системи протиповітряної оборони або F-16, які могли б відштовхнути винищувачі з новими бомбами. The Economist припускає, що Росія знищила деякі з поставлених із Заходу одиниць ППО Patriot, які Україна використовувала для захисту таких міст, як Харків.

Наміри РФ

Автори статті зазначають, що точні наміри Росії на даному етапі незрозумілі, хоча є чіткі ознаки того, що вона готується до великого літнього наступу.

"Українське джерело, обізнане з даними розвідки, повідомило, що Росія наразі готує шість дивізій (приблизно 120 000 військовослужбовців) у Східному Сибіру", – йдеться у статті.

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У виданні називають Харків одним з кількох можливих напрямків майбутнього наступу. Він не є найбільш вірогідним, але його вже інтенсивно обговорюють російські ЗМІ.

"Це може свідчити про інформаційну кампанію Кремля, спрямовану на залякування харків'ян. Або ж це може бути кивок у бік провоєнного табору, який агітує за більш жорстку відповідь на часті напади України на Бєлгород, які також викликають занепокоєння в західних колах. У березні Володимир Путін говорив про створення "буферної зони" на кордоні з Україною", – сказано у матеріалі.

Військова операція по захопленню Харкова була б важким завданням для Росії, пише The Economist. Востаннє РФ намагалася це зробити у 2022 році, коли місто було набагато слабкіше захищено, але зазнала вражаючої невдачі. Взяття міста вимагало б прориву української оборони та оточення, що Росія далеко не в змозі зробити; встановлення переваги в повітрі, що не є даністю; і виграти криваві міські бої.

Але залишається побоювання, що росіяни стануть ще зліснішими, коли зрозуміють, що не можуть отримати те, чого хочуть.

"Їм не вдасться взяти Харків, але знищити — можливо", — каже Денис Ярославський, місцевий бізнесмен, який став командиром розвідки спецназу. "Ми б говорили про щось на зразок Алеппо".

Журналісти зауважують: міське життя у Харкові продовжується, незважаючи на десятки щоденних попереджень про авіанальоти. Сім'ї гуляють центральним парком міста, незважаючи на ракети, які час від часу падають поруч.

Нагадаємо, Росія потужно атакувала Харків у ніч проти 7 квітня, а через декілька годин знову вдарила по місту, внаслідок чого є поранені.

Пообіді 7 квітня Росія повторно атакувала Харків. У місті пролунали вибухи.

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