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Кремль готує масштабну інформаційну атаку через протести, спричинені законом щодо НАБУ і САП — ГУР
Спецслужби РФ розглядають протести як інструмент для підвищення поляризації та хаосу всередині України під час війни.
Росія, зокрема її спецслужби та кремлівські пропагандисти, ретельно вивчають ситуацію всередині країни. Вони планують використати протести, пов’язані з ухваленням Закону №12414, для підриву здатності України чинити спротив повномасштабній збройній агресії.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки України в Telegram.
За оцінками ГУР, Росія має намір дискредитувати Україну на міжнародній арені, щоб послабити або зруйнувати підтримку Заходу у збройній боротьбі з агресором.
«Всередині України Росія намагається максимально загострити ситуацію, використовуючи наявні ресурси впливу, зокрема інформаційні, щоб посіяти розбрат і хаос», — йдеться у повідомленні пресслужби ГУР.
Для підвищення градусу протестів, посилення поляризації та хаотизації українського суспільства не виключаються провокації, інспіровані з Москви.
«Українська нація перебуває в умовах геноцидної війни, в якій агресор прагне всіма способами зруйнувати нашу державу. Тому закликаємо до виваженості в оцінках і діях», — наголошують у ГУР.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні вперше від початку повномасштабного вторгнення відбулися масштабні протести. Громадяни вийшли на вулиці кількох великих міст — Києва, Львова, Дніпра та Одеси, — висловлюючи невдоволення новим законом, який, на їхню думку, обмежує незалежність НАБУ та САП. У Києві учасники акції навіть ігнорували комендантську годину.