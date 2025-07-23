Кремль / © Pixabay

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Росія, зокрема її спецслужби та кремлівські пропагандисти, ретельно вивчають ситуацію всередині країни. Вони планують використати протести, пов’язані з ухваленням Закону №12414, для підриву здатності України чинити спротив повномасштабній збройній агресії.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки України в Telegram.

За оцінками ГУР, Росія має намір дискредитувати Україну на міжнародній арені, щоб послабити або зруйнувати підтримку Заходу у збройній боротьбі з агресором.

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«Всередині України Росія намагається максимально загострити ситуацію, використовуючи наявні ресурси впливу, зокрема інформаційні, щоб посіяти розбрат і хаос», — йдеться у повідомленні пресслужби ГУР.

Для підвищення градусу протестів, посилення поляризації та хаотизації українського суспільства не виключаються провокації, інспіровані з Москви.

«Українська нація перебуває в умовах геноцидної війни, в якій агресор прагне всіма способами зруйнувати нашу державу. Тому закликаємо до виваженості в оцінках і діях», — наголошують у ГУР.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні вперше від початку повномасштабного вторгнення відбулися масштабні протести. Громадяни вийшли на вулиці кількох великих міст — Києва, Львова, Дніпра та Одеси, — висловлюючи невдоволення новим законом, який, на їхню думку, обмежує незалежність НАБУ та САП. У Києві учасники акції навіть ігнорували комендантську годину.

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