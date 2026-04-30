Кремль готує нові атаки: українцям радять мати запас води
В уряді попередили про ризики для водопостачання та захист водних об’єктів.
На тлі нових загроз від Російської Федерації Україна готує захист систем водопостачання. Українцям варто мати запас води.
Про це заявив віцепремʼєр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба у коментарі «24 Каналу».
«Вода — це питання базової безпеки. Якщо зі світлом ми можемо жити в режимі обмежень, то з водою ситуація значно складніша. Тому ми готуємо систему так, щоб вона витримувала удари й швидко відновлювалася», — повідомив урядовець.
З його слів, влада готує захист об’єктів по всій території країни, плани стійкості уже затверджені. Уряд вже захищає об’єкти критичної інфраструктури, ставить резервне живлення для водоканалів і насосних станцій, а також розвиває розподілену генерацію та альтернативні схеми водопостачання.
Своєю чергою, українці також мають бути готовими до майбутніх російських атак. Зокрема, важливо мати базовий запас води.
Загрозу ударів по водопостачанню — що відомо
У ЗМІ з’явилася інформація, що Кремль готує удари по водопостачанню, а тому мільйони людей в різних містах країни будуть отримувати воду за розкладом. В основній зоні ризику — десять областей: Луганська, Донецька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська та Херсонська, а також столиця — Київ.
Зауважимо, на початку квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що, за даними розвідки, навесні і влітку армія РФ готує нову хвилю атак, але цілі ворога зміняться. Окупанти планують бити по логістиці та системам водопостачання українців. З його слів, йдеться про мости, дамби, насосні станції, гідроелектростанції.