Кремль готує нові атаки: українцям радять мати запас води

Атаки РФ.

Реклама

На тлі нових загроз від Російської Федерації Україна готує захист систем водопостачання. Українцям варто мати запас води.

Про це заявив віцепремʼєр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба у коментарі «24 Каналу».

«Вода — це питання базової безпеки. Якщо зі світлом ми можемо жити в режимі обмежень, то з водою ситуація значно складніша. Тому ми готуємо систему так, щоб вона витримувала удари й швидко відновлювалася», — повідомив урядовець.

Реклама

З його слів, влада готує захист об’єктів по всій території країни, плани стійкості уже затверджені. Уряд вже захищає об’єкти критичної інфраструктури, ставить резервне живлення для водоканалів і насосних станцій, а також розвиває розподілену генерацію та альтернативні схеми водопостачання.

Своєю чергою, українці також мають бути готовими до майбутніх російських атак. Зокрема, важливо мати базовий запас води.

Загрозу ударів по водопостачанню — що відомо

У ЗМІ з’явилася інформація, що Кремль готує удари по водопостачанню, а тому мільйони людей в різних містах країни будуть отримувати воду за розкладом. В основній зоні ризику — десять областей: Луганська, Донецька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська та Херсонська, а також столиця — Київ.

Зауважимо, на початку квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що, за даними розвідки, навесні і влітку армія РФ готує нову хвилю атак, але цілі ворога зміняться. Окупанти планують бити по логістиці та системам водопостачання українців. З його слів, йдеться про мости, дамби, насосні станції, гідроелектростанції.

Реклама







Новини партнерів