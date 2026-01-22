Кремль готує нову хвилю масованих ударів: Україна в ОБСЄ назвала цілі Росії

Ракетна атака РФ. / © ТСН.ua

Реклама

Агресорка Російська Федерація готується до подальших ударів по енергетичному сектору та інфраструктурі України. Зокрема, по об’єктах та мережах, що обслуговують атомні електростанції. Україна має інформацію про це.

Як заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ростислав Палагусинець, повідомляє «Укрінформ».

З його слів, кожен такий російський удар по енергосектору посеред суворої зими послаблює та підриває зусилля ключових держав, зокрема США, щодо припинення війни.

Реклама

«Україна є максимально конструктивною в дипломатії, тоді як Росія зосереджена лише на ударах та знущаннях з людей», — наголосив політик.

Він зауважив, що лише у нинішньому опалювальному сезоні Росія скоїла 256 повітряних атак на енергетичну та критичну інфраструктуру України, а від 11 січня удари по енергетичних об’єктах відбуваються практично щодня.

Палагусинець наголошує, що режим Путіна вчиняє «геноцидну війну проти жінок, дітей та літніх людей». З його слів, зимова кампанія країни-агресорки «має явний гуманітарний вимір».

«Атаки синхронізовані та структуровані так, щоб максимізувати страждання, коли температура падає до екстремальних рівнів, а перебої з теплом, електрикою та водопостачанням стають загрозливими для життя. Росія навмисно намагається створити умови життя, розраховані на фізичне знищення українського народу — що точно відповідає визначенню статті II (c) Конвенції про геноцид», — заявив дипломат.

Реклама

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявляв про те, що атаки Росії можуть “покласти” енергосистему. України. Наразі вона працює на балансі між виробленням та споживанням електроенергії.