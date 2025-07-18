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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Кремль готує нову хвилю ударів по Україні: експерт заявив про небезпеку

Ймовірно, «фюрер» РФ Володимир Путін тягнутиме до кінця — до 2 вересня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атаки РФ.

Атаки РФ / © ТСН.ua

Російська Федерація може посилити свої атаки на Україну в найближчі 50 днів. Кремль намагатиметься натиснути на Захід перед ухваленням остаточних рішень щодо підтримки Києва.

Про це заявив військовий експерт Михайло Самусь у коментарі ”РБК.Україна”.

“Зараз, звісно, Росія могла б використати ці 50 днів для того, щоб завдавати масштабних ударів. Я не виключаю, що вони й будуть”, — сказав він.

Експерт висловив думку, що, ймовірно, “фюрер” РФ Володимир Путін ще не ухвалив остаточного рішення, а тому тягнутиме до кінця — до 2 вересня.

“Я думаю, що його партнери не тягнутимуть, а от він сам буде тягнути. Він сподівається на якісь зміни, пертурбації чи проблеми в Європі та США. Він вважає, що в будь-якому разі має дотягнути літню кампанію до кінця”, — наголосив Самусь.

Щодо прориву фронту, про що повідомляли різні медіа, то військовий експерт вважає, що “його не станеться”. За його словами, Сили оборони України “стоять, і стоять дуже міцно”.

“Попри те, що Росія продовжує повзучим наступом відкусувати 100 метрів на добу, але це не те, на що сподівався Путін, однозначно. Таким чином він Україну не окупує й не переможе”, — наголосив експерт.

Нагадаємо, в Сенаті США вважають, що ”фюрер” Володимир Путін виграє від рішення Дональда Трампа про 50-денний ультиматум для Росії. Нібито за цей час РФ може отримати більше переваги на полі бою.

Зауважимо, що про небезпеку 50-денного ультиматуму писало й CNN. Нібито це безпрецедентне зелене світло для РФ, щоб завершити свій літній наступ в Україні, перш ніж зіткнутися з будь-якими наслідками.

Сам Трамп заявив, мовляв, не вважає, що 50-денний термін, який він дав “фюреру” РФ для погодження на мир, — це занадто довго. Якщо ж Росія відмовиться від миру після цього терміну, “буде дуже погано”.

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