Кремль готує Україні найважчу зиму: в ISW попередили про нову тактику ударів по енергетиці

Кремль. / © Associated Press

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Агресор Росія продовжує зимову кампанію ударів по Україні, цілеспрямовано атакуючи критичну інфраструктуру, а також завдає повторних ударів по важливих об’єктах. Це призводить до значних руйнувань, посилює тиск на українську економіку та створює дедалі більші труднощі для населення.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Днями пов’язаний із Кремлем російський воєнний блогер заявив, що армія РФ перейшла до «більш систематичних і раціональних» ударів, мета яких — стратегічне ослаблення України. За його словами, окупанти зосереджуються на системно важливих підстанціях та менших енергетичних об’єктах, пошкодження яких безпосередньо впливає на розподіл електроенергії.

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«Російські удари по енергетичній інфраструктурі України накладають дедалі більші витрати на українське суспільство, намагаючись змусити Україну капітулювати протягом зими 2026-2027 років», наголошують в ISW.

За даними аналітиків, нинішня кампанія РФ нагадує минулорічну, коли росіяни намагалися підірвати енергетичну безпеку України та знищити її промисловий потенціал. За повідомленнями, під час попередньої зимової кампанії було пошкоджено або зруйновано 80% українських генерувальних потужностей.

Аналітики попереджають: цієї зими Україна може зіткнутися з подібними наслідками, якщо не зможе ефективно протидіяти масованим щоденним атакам російських ракет і безпілотників.

«Надання ракет-перехоплювачів Patriot та інших систем протиповітряної оборони, а також підтримка реконструкції енергетичної інфраструктури є важливими для того, щоб Україна могла протистояти дедалі руйнівнішій ударній кампанії Росії», — наголошують в ISW.

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Удари по енергетиці України — останні новини

В «Укренерго» повідомили, що 3 листопада Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на українську енергетику. Протягом доби ворог понад 20 разів цілеспрямовано бив по енергооб’єктах, завдавши значних руйнувань. Під удар потрапили й три теплоелектростанції ДТЕК. Після кількох хвиль атак усі вони зупинили генерацію.

Нардеп Олексій Кучеренко повідомив, що через удари РФ всі підстанції навколо Києва пошкоджені. Окрім того, росіяни цілеспрямовано їх постійно атакують, а саме тому в столиці будуть графіки, будуть аварійні відключення.

Водночас директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко зауважив, що після масштабних ударів енергетики запроваджуватимуть аварійні відключення, які можуть тривати до 20 годин. Втім, у невеликих населених пунктах світла може не бути кілька діб.

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