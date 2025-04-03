Кремль готує Україні "нову владу": які зрадники мітять у "зовнішнє управління"

Крель. Фото ілюстративне / © Getty Images

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СБУ зібрала доказову базу на українських зрадників, які претендують на реалізацію ідеї диктатора Путіна про «зовнішнє управління» Україною.

Про це передає пресслужба СБУ.

Йдеться про зрадників, які втекли до РФ, називають себе «єдиною легітимною владою» нашої держави і просувають план капітуляції України.

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Цього тижня вони відвідали так званий «форум єдності» у Москві. Участь у ньому взяли також ідеолог російського фашизму Дугін, депутати держдуми, блогери та Z-воєнкори. На цьому збіговиську просували тезу про створення «перехідної адміністрації» під контролем РФ та США, яка б тимчасово керувала Україною. Усі ці зрадники «намилилися» увійти до цієї «адміністрації».

Лідером цього угруповання є Дмитро Василець — голова забороненої партії «Держава», який уже має заочний термін ув’язнення за підтримку збройної агресії РФ.

До підривної діяльності він залучив своїх «однодумців»:

Валентина Рибіна — адвоката Анатолія Шарія, який підозрюється у державній зраді;

Олександра Скубченка — «політексперта» з телеканалів Медведчука, який наразі частий гість в ефірах московських пропагандистів;

Олександра Семенченка — заступника голови забороненої партії «Держава», який раніше проживав у Києві, а зараз ховається в росії;

колаборанта Павла Оніщенка — очільника прокремлівського об’єднання «Слобожанська січ»;

пропагандиста Віктора Малафеєва, який крім антиукраїнських виступів на росТБ, збирає «донати» на придбання озброєнь для окупантів;

проросійського агітатора в Криму Максима Шихалєєва, який ще у 2014 році підтримав захоплення півострова та пішов на співпрацю з РФ.

Ці фігуранти створили сайт за аналогом із офіційними сторінками органів влади України, оголосили про проведення «онлайн-референдуму» щодо майбутнього нашої держави, а також розробили копію порталу «Дія», щоб сфальсифікувати результати фейкового голосування.

За матеріалами справи, після створення антиукраїнського осередку у Москві фігуранти отримали завдання від своїх російських кураторів сформувати власні «філії» в країнах ЄС як «альтернативу» диппредставництвам України.

«Фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій у складі групи). Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності», — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, що диктатор Путін недавно запропонував запровадити в Україні «тимчасове управління під егідою ООН», щоби провести вибори.

У відповідь МЗС України пропонує ООН встановити тимчасове управління у Росії.