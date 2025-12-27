- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 770
- Час на прочитання
- 2 хв
Кремль готується до війни в Європі: Буданов назвав наступні цілі РФ після України
Плани вторгнення в Балтію — це реальність, до якої Москва готується вже зараз і чекає лише на «зручний момент».
Начальник ГУР МО Кирило Буданов вважає, що нещодавні порушення повітряного простору країн НАТО та морських кордонів — це частина системної підготовки Росії до розширення агресії.
Про те, що стоїть за цими діями та які країни перебувають у зоні найбільшого ризику, він пояснив в інтерв’ю «Суспільному».
Це не випадковість, а система
Буданов нагадав про інциденти, які відбувалися восени, зокрема захід російського судна в територіальні води Естонії.
«Побуло собі спокійно, нікого не знайшло, як то кажуть, та й пішло собі… Вони [провокації — ред.] системні», — наголосив розвідник.
За його словами, такі дії мають дві мети:
Інформаційний тиск: розхитування ситуації всередині країн-партнерів.
Військовий тест: перевірка реальної готовності НАТО реагувати на загрози.
«Ми не раз казали: Російська Федерація не облишає ідей відкритого заходу в певні країни», — наголосив Буданов.
Хто під прицілом
На запитання, чи є «відкритий захід» реальним планом, Буданов відповів ствердно. Завдання російських спецслужб і військових — підготувати підґрунтя, а політичне рішення ухвалюватиметься в останній момент.
Головною перепоною для Кремля зараз є незавершене вторгнення в Україну.
«Але треба закінчити тут спочатку», — зауважив він.
Щодо потенційних жертв нової агресії, очільник ГУР був лаконічним, але конкретним:
«Подивіться на мапу світу й ви знайдете відповідь. Перш за все, країни Балтії. Так географічно сталося», — підсумував Кирило Буданов.
Нагадаємо, Буданов зробив невтішний прогноз про ракетно-дронові удари Росії. За його словами, російське виробництво ракет та дронів вийшло на пік своії промислових потужностей, на якому досі перебуває.