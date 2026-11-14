Кремль хоче "розрізати" Україну по Дніпру та занурити у блекаут: яку роль у цьому відіграють оновлені "Іскандери"

Ракета «Іскандер» / © Associated Press

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Російські окупаційні війська модернізували свої балістичні ракети «Іскандер», що дозволило їм змінювати траєкторію прямо в повітрі та завдавати ударів з точністю до метра.

Головна мета цієї тактики — перерізати транспортне та енергетичне сполучення через Дніпро, фактично «розрізавши» Україну навпіл, пише британське видання The Daily Telegraph.

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У чому особливість оновлених «Іскандерів»

За даними видання, Росія оснастила ракети «Іскандер» новими оптичними та радіолокаційними головками самонаведення. За лічені секунди до детонації боєголовки система проводить радіолокаційне сканування місцевості. Це дозволяє ракеті обходити українські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та коригувати політ в останню мить перед влучанням.

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Радник президента України Сергій Бескрестнов підтвердив, що саме ці високоточні головки самонаведення росіяни застосували під час нещодавніх атак на мости в Києві.

Професор військової стратегії та технологій Берлінської школи управління (Hertie School) Мауро Джиллі пояснює, що ця розробка вирішує одну з головних тактичних проблем армії РФ.

«Особливість звичайних балістичних ракет у тому, що вони летять за параболічною траєкторією і мають певну похибку. На фінальній стадії польоту на них зазвичай діє лише сила тяжіння. Тепер усе змінилося — ракета може коригувати курс до самого кінця», — зазначив експерт у коментарі The Telegraph.

Тактика «островів» та удари по мостах Києва

Протягом кількох тижнів Росія намагалася вивести з ладу вісім основних мостів української столиці за допомогою реактивних дронів, а згодом перейшла до масованих ударів балістикою — зокрема, лише за одну ніч минулих вихідних у Північний міст влучили чотири ракети.

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Хоча, за оцінками професора Джиллі, цих ударів недостатньо для повного знищення масивних конструкцій київських мостів, вони суттєво паралізують рух, створюють багатогодинні затори та змушують людей переходити Дніпро пішки під холодним дощем і туманом, ризикуючи потрапити під повторний обстріл.

Ці атаки є частиною ширшого плану Кремля. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається розділити Україну вздовж Дніпра, щоб максимально ускладнити життя людям. За даними Financial Times, Москва також прагне заблокувати передачу електроенергії із заходу на схід країни.

Асоційований науковий співробітник аналітичного центру GLOBSEC Максим Безносюк зазначає, що спроби розколоти українську енергосистему по Дніпру тривають ще з грудня минулого року.

«Кремль застосовує тактику, яку енергетики називають „островуванням“ (islanding). Їхня мета — розбити енергомережу України на ізольовані сегменти, які не зможуть перерозподіляти потужності з робочих електростанцій у дефіцитні регіони. Росія прагне фрагментувати інфраструктуру, що підтримує військові зусилля та тил», — пояснює експерт.

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Життя на лівому березі: піші переходи та дві години світла на добу

Найбільше від цієї стратегії страждає лівий берег Києва. У деяких районах світло вмикають лише на дві години на добу, часто зникає централізоване опалення та водопостачання.

Транспортний колапс

23-річний киянин Влад розповідає, що після закриття ділянки метро через обстріли його дорога на роботу громадським транспортом розтягнулася на понад дві з половиною години в один бік. Тепер він щодня витрачає 40 хвилин, щоб перейти міст пішки. Інший житель столиці, 24-річний Андрій, жартує, що піші прогулянки через Дніпро п’ять днів на тиждень пішли йому на користь, проте з острахом чекає на зиму, коли ходити мостом стане неможливо.

Ефект «варіння жаби»

23-річний працівник Мінкульту Серафим Колодчук, який повернувся з-за кордону в січні, порівнює життя на лівому березі з повільним нагріванням води: до відключень світла поступово звикаєш, але відсутність води й транспорту витримати найважче. Через непрацюючий 22 години на добу холодильник він майже не купує продуктів, а в душ змушений ходити у спортзал.

Три светри та підготовка до морозів

35-річна викладачка мов Яна Оллер вважає день вдалим, якщо вранці встигає заварити каву за дві години наявності електрики. В іншому разі їй доводиться прокидатися за дві години до онлайн-уроків і бігти в їдальню. Вночі ж вона ховається у ванній від балістичних ракет, на підліт яких є лічені хвилини.

«Коли я сиджу вдома у трьох светрах, двох парах теплих штанів та трьох парах різдвяних шкарпеток і мені все одно холодно, я не уявляю, що робитиму в січні, коли вдарить мінус 20. Я намагаюся не думати про зиму. Мене кликали за кордон, я можу поїхати до батьків у село, але я настільки люблю Київ, що не можу жити ніде інде», — підсумувала киянка.

Нагадаємо, раніше начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрий Ігнат заявив: якщо Російська Федерація утримає поточні темпи масованих обстрілів України, місячна кількість випущених балістичних ракет може перетнути позначку в 300 одиниць.

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