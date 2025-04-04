Кремль хоче скористатися переговорами: в ISW заявили про реальні бажання диктатора РФ

Кремль. / © Associated Press

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Російська Федерація продовжує зіштовхуватися зі значними військовими та економічними викликами. Це може серйозно поставити під загрозу здатність Москви вести війну. Втім, цим Кремль може і скористатися.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни ( ISW ).

Саме ці чинники, вважають американські фахівці, можуть посилити бажання Кремля досягти своїх цілей шляхом припинення вогню за посередництва або мирних переговорів у короткостроковій перспективі. Втім, для цього Захід повинен чинити максимальний тиск на Москву, що б та й надалі зазнавала втрат.

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В ISW посилаються на звіт Офісу директора національної розвідки США. Там йдеться про те, що Росія зазнала значних втрат в Україні й повинна боротися з низькою якістю своїх новобранців. Також економіка країни-агресорки має значні проблеми. РФ продовжує балансувати розподіл ресурсів між оборонним промисловим виробництвом і цивільним сектором.

Командувач Європейського командування ЗС США і верховний головнокомандувач Об’єднаних ЗС НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що російські сили втратили в Україні понад 4 тис. танків. З його слів, Москва розпочала війну із загальною кількістю 13 тис. танків і "починає наближатися до кінця" життєздатних машин, що були на зберіганні.

Країна-агресорка розширила свої можливості з виробництва снарядів, крилатих ракет і FPV-дронів. Кремль готується або продовжувати наступальні операції в Україні, або почати майбутню кампанію проти країни-члена НАТО.

Тим часом в ISW додали, що тривала й прогнозована економічна боротьба Росії тісно пов’язана з її втратами на полі бою, і що США чи Захід загалом не можуть чинити максимальний тиск на Москву лише за допомогою економічних інструментів.

"Сполучені Штати можуть використати вразливі місця Росії та досягти міцнішої позиції на переговорах, продовжуючи або збільшуючи військову допомогу Україні, щоб українські війська могли продовжувати завдавати Росії значних втрат у живій силі й техніці", – наголосили аналітики.

Росія в разі погодження припинення вогню та майбутніх мирних переговорів буде прагнути використати це, щоб захопити велику кількість територій України та встановити проросійський маріонетковий уряд у Києві.

В ISW додають, що Кремль продовжить військові дії проти України, якщо не зможе домогтися бажаної її "повної капітуляції" дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, Британія та Франція звинуватили "фюрера" РФ Володимира Путіна у зриві переговорів. Кремль не демонструє жодних намірів припинити свою військову кампанію, наголошують європейські політики.

Дата публікації 20:49, 30.03.25 Кількість переглядів 11 Інтриги тижня! Припинення вогню наблизилось?! Результати дипломатичних «боїв»