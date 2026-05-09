Кремль користується "перемир’ям": на фронті росіяни почали підготовку до наступу

ЗСУ / © Getty Images

Реклама

Російська армія дійсно намагається брати паузу у боях на час перемир’я, але використовує його для посилення своїх наступальних можливостей.

Про це заявив речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

«Ні, вони зараз справді стихли. Саме на сьогоднішній день вони справді намагаються брати паузу і використовувати цю паузу… для ротації, для підвезення сил і взагалі для поновлення своїх наступальних можливостей», — сказав він. Трегубов.

Реклама

Водночас Трегубов додав, що українська армія теж використовує цей час для налагодження логістики і в тому числі ротацій.

«Виглядає так, що саме на сьогодні росіяни не хотіли можливих ексцесів із парадом», — резюмував речник Угруповання об’єднаних сил.

Зрив оголошеного Кремлем перемир’я

Російські війська ввечері 9 травня атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Російські окупаційні війська вкотре довели, що їхнім обіцянкам та заявам не можна вірити. Попри так зване святкове перемир’я, яким Кремль намагався прикритися 9 травня, путінська армія цинічно продовжила штурмувати позиції українських захисників та обстрілювати мирні населені пункти. Поки у Москві у суботу, 9 травня, брязкали зброєю на параді, на українському фронті загарбники здійснили 51 атаку від початку доби. ворог посилив тиск на сході та півдні України. Найбільша кількість боїв була зафіксована на Покровському та Гуляйпольському напрямках.

Реклама

Новини партнерів