ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
2 хв

Кремль маскує старі вимоги під "європейську архітектуру безпеки": Сибіга про ультиматум РФ

Андрій Сибіга наголосив, що нові російські вимоги щодо так званої «європейської архітектури безпеки» повторюють сценарії перед вторгненнями у 2008 та 2022 роках, а тому вимагають посилення тиску на Кремль замість поступок.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Андрій Сибіга

Андрій Сибіга / © Associated Press

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував чергові вимоги Росії щодо перегляду системи безпеки в Європі, назвавши їх повторенням попередніх агресивних ультиматумів Москви.

Відповідну заяву очільник українського зовнішньополітичного відомства опублікував у соцмережі X.

За словами Сибіги, нинішня риторика Кремля про «європейську архітектуру безпеки» не є реальним запрошенням до дипломатичного діалогу, а слугує лише новою обгорткою для старих імперських вимог. Міністр провів історичні паралелі, нагадавши, чим закінчувалися подібні заяви російського керівництва в минулому:

  • 2007 рік: виступ Путіна на Мюнхенській конференції з безпеки, де розширення НАТО було названо «загрозою».

  • 2008 рік: погрози Кремля на саміті в Бухаресті через перспективи членства України та Грузії в Альянсі, після чого за кілька місяців відбулося російське вторгнення до Грузії.

  • 2021 рік: вимоги Москви припинити розширення НАТО та повернути сили Альянсу до кордонів 1997 року, що передувало повномасштабному вторгненню в Україну в лютому 2022 року.

Очільник МЗС підкреслив, що історія чітко демонструє алгоритм дій Москви: за подібними ультиматумами завжди слідує нова хвиля ворожості та відверта збройна агресія.

«Замість того, щоб грати в ігри Росії, настав час посилити тиск на російський режим, змусити Путіна серйозно поставитися до мирних зусиль і припинити агресію Росії проти України», — резюмував Андрій Сибіга.

Нагадаємо, Росія знову висуває Заходу вимоги, які озвучувала ще перед повномасштабним вторгненням в Україну. Зокрема, Кремль наполягає на перегляді системи європейської безпеки та повертається до пропозицій грудня 2021 року. Тоді Росія вимагала припинити розширення НАТО, не допустити вступу України та Грузії до Альянсу й обмежити військову присутність НАТО у Центральній та Східній Європі.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie