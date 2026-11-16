Кремль маскує старі вимоги під "європейську архітектуру безпеки": Сибіга про ультиматум РФ

Андрій Сибіга / © Associated Press

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував чергові вимоги Росії щодо перегляду системи безпеки в Європі, назвавши їх повторенням попередніх агресивних ультиматумів Москви.

Відповідну заяву очільник українського зовнішньополітичного відомства опублікував у соцмережі X.

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За словами Сибіги, нинішня риторика Кремля про «європейську архітектуру безпеки» не є реальним запрошенням до дипломатичного діалогу, а слугує лише новою обгорткою для старих імперських вимог. Міністр провів історичні паралелі, нагадавши, чим закінчувалися подібні заяви російського керівництва в минулому:

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2007 рік: виступ Путіна на Мюнхенській конференції з безпеки, де розширення НАТО було названо «загрозою».

2008 рік: погрози Кремля на саміті в Бухаресті через перспективи членства України та Грузії в Альянсі, після чого за кілька місяців відбулося російське вторгнення до Грузії.

2021 рік: вимоги Москви припинити розширення НАТО та повернути сили Альянсу до кордонів 1997 року, що передувало повномасштабному вторгненню в Україну в лютому 2022 року.

Очільник МЗС підкреслив, що історія чітко демонструє алгоритм дій Москви: за подібними ультиматумами завжди слідує нова хвиля ворожості та відверта збройна агресія.

«Замість того, щоб грати в ігри Росії, настав час посилити тиск на російський режим, змусити Путіна серйозно поставитися до мирних зусиль і припинити агресію Росії проти України», — резюмував Андрій Сибіга.

Нагадаємо, Росія знову висуває Заходу вимоги, які озвучувала ще перед повномасштабним вторгненням в Україну. Зокрема, Кремль наполягає на перегляді системи європейської безпеки та повертається до пропозицій грудня 2021 року. Тоді Росія вимагала припинити розширення НАТО, не допустити вступу України та Грузії до Альянсу й обмежити військову присутність НАТО у Центральній та Східній Європі.

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