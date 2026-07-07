Чому Кремль масовано б'є по Києву саме зараз: у ISW розкрили план Путіна і до чого тут НАТО

Атака на Київ / © ТСН

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Російські війська, ймовірно, навмисно здійснили масштабну хвилю ударів по Україні напередодні саміту НАТО, який відбудеться 7–8 липня в Туреччині. На думку аналітиків, таким чином Кремль намагається створити інформаційний та психологічний ефект перед важливою міжнародною зустріччю.

Про це пише ISW.

Міністерство оборони РФ після нічних атак безпілотників по території Росії заявило, що Москва не залишить без відповіді західні поставки Україні дронів, ракет і боєприпасів. У російському відомстві також пригрозили збільшити кількість та інтенсивність ударів по українській території.

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Експерти зазначають, що подібна тактика вже застосовувалася раніше. Росія неодноразово завдавала масованих ударів напередодні важливих міжнародних подій, зокрема перед самітом США та Росії на Алясці у серпні 2025 року, а також перед низкою переговорів за участю України, США та європейських партнерів у 2025–2026 роках.

«Кремль, ймовірно, прагне стримати західних партнерів України від згоди продовжити або збільшити свою підтримку України на саміті НАТО через страх ескалації Росією своєї ударної кампанії проти України», — завершили в Інституті.

Як ми писали, військовий експерт Олег Жданов вважає, що загроза нових масованих ракетних ударів Росії залишається дуже високою. Повторна атака може статися вже найближчими днями, адже РФ має значні запаси ракет. За його словами, головною проблемою української ППО є нестача ракет PAC-3 для перехоплення балістичних цілей, через що під час останньої атаки всі російські балістичні ракети досягли своїх цілей. Також дедалі більшу загрозу становлять реактивні дрони типу «Герань-3», які потребують ураження ракетами, а не дронами-перехоплювачами. Жданов переконаний, що останній удар по Києву мав не лише військову, а й політичну мету — продемонструвати силу Росії напередодні саміту НАТО та вплинути на позицію західних партнерів щодо подальшої підтримки України.

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