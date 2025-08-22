Кремль мріє про Китай як гаранта безпеки, але чому роль КНР викликає сумніви

Прапор Китаю. / © Associated Press

Агресорка Росія припускає, що Китай може стати одним із гарантів безпеки України. Втім, КНР, ймовірно, не зробить цього - через обмеженість ресурсів та небажання створювати прецедент.

Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на власних експертів.

Зі зростанням очікувань щодо особистої зустрічі диктатора РФ Володимира Путіна та українського президента Володимира Зеленського, гарантії безпеки для Києва вийшли на перший план у переговорах щодо мирної угоди з Москвою.

На запитання, чи готовий Пекін стати гарантом безпеки для України, речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що країна “продовжуватиме сприяти діалогу та посередництву по-своєму, наполягаючи на політичному врегулюванні кризи”.

Директорка китайського аналітичного центру Horizon Insights Centre Чжу Цзюньвей заявила, мовляв, не очікується, що Пекін відіграватиме важливу роль у майбутніх переговорах щодо гарантій безпеки для України.

“Будь-яка нова угода про гарантії безпеки повинна враховувати, як зробити положення справді практичними, щоб уникнути неефективності, яку спостерігав Будапештський меморандум 1994 року”, - висловився Чжу.

Як приклад видання називає Будапештський меморандум 1994-го, який підписали Україна, Білорусь та Казахстан про відмову від успадкованої ними ядерної зброї в обмін на зобов'язання щодо гарантій безпеки. Однак дії Росії в Криму 2014-го та її вторгнення до України викликали питання щодо чинності та ефективності меморандуму про гарантії безпеки.

Пекін не підписав той документ, але схвалив його урядовою заявою, опублікованою того ж року. Втім, в основному тексті заяви, в якій меморандум прямо не згадувався. Йшлося лише, що "Китай беззастережно не застосовуватиме або загрожуватиме застосуванням ядерної зброї проти держав, які не володіють ядерною зброєю, або в зонах, вільних від ядерної зброї".

За словами Чжу, ця заява була відносно м’яким запевненням, що Китай не загрожуватиме безпеці України, але не вказувала на те, що робитиме КНР якщо безпеці України загрожуватимуть інші країни.

“Сьогодні ситуація інша. Навіть якщо документ про гарантії безпеки врешті-решт буде складено, Китай може не приєднатися до західних гарантій. Країна, швидше за все, опублікує деякі заяви про безпеку в окремих документах”, - наголосила експертка.

Професор міжнародних відносин Університету Ренмін Цзінь Цанжун заявив: очікує, що Китай залишатиметься обережним щодо безпосередньої участі в українському питанні, навіть якщо це означатиме лише надання гарантій безпеки на політичному рівні для Москви та Києва.

“Китай не зацікавлений у суперечках у Європі, оскільки цей регіон знаходиться надто далеко і має мало стосунку до наших інтересів. Якщо всі сторони справді зможуть сісти за стіл переговорів і серйозно домовитися, Китай висловить їм свої найщиріші побажання щодо досягнення мирної угоди”, - наголосив він.

Нагадаємо, союзники готують гарантії безпеки для України. Вони, зокрема, мають запобігти нападу Росії в майбутньому. Гарантії безпеки вже давно обговорюють як один зі способів забезпечення миру в Україні після закінчення бойових дій. У березні Лондон і Париж очолили переважно європейську "коаліцію охочих" та потенційні миротворчі сили

Тим часом очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, мовляв, у Москві погоджуються на гарантії безпеки для України. Втім, з його слів, треба, аби це гарантували “на рівній основі” Китай, Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Франція. Окрім того, гарантії безпеки мала б забезпечувати й сама Росія. Мовляв, серйозно обговорювати це питання без РФ — це “шлях у нікуди”.