Кремль намагається схилити Захід до територіальних поступок щодо України – ISW

У Кремлі продовжують заявляти, що як і раніше не зацікавлені у переговорах про припинення війни в Україні або покращення відносин із Заходом.

Про це пише ISW.

1 вересня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про відсутність перспектив покращення американсько-російських відносин і стверджував, що США займають відверто ворожу позицію щодо Росії, активізувавшись у війні в Україні.

Тоді як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 31 серпня заявив, що Захід не зацікавлений ні в переговорах з Росією, ні в переговорах про війну в Україні.

"Російські офіційні особи регулярно покладають на Захід тягар переговорів, намагаючись спонукати Захід піти на превентивні поступки, зокрема щодо територіальної цілісності та суверенітету України. Вони продовжують лякати ядерною зброєю, намагаючись спонукати Захід до самостримування та зменшити підтримку України", - вказано в повідомленні.

Крім того, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков 1 вересня заявив, що Росія змінить свою ядерну доктрину на основі нещодавніх конфліктів і передбачуваної ескалації Заходом в Україні, але зазначив, що немає встановлених дат для змін.

"Рябков не уточнив, якими можуть бути передбачувані зміни до доктрини, і ISW продовжує оцінювати, що Росія навряд чи застосує тактичну ядерну зброю в Україні або вступить у ядерне протистояння в іншому місці", - додали в повідомленні.

Додамо, в ОП пояснили, чому переговори з РФ зараз неможливі.

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