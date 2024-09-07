Кремль нарощує можливості для завдання високоточних ударів углиб України: деталі від ISW

Агресорка Росія продовжує активно нарощувати свої можливості для завдання глибоких високоточних ударів по території України. Зокрема, Москва дедалі активніше закуповує балістичні ракети в Ірану та Північної Кореї та продовжує нарощувати виробництво власного озброєння.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У своєму звіті американські фахівці згадують заяву міністра оборони США Ллойда Остіна про те, що жодна конкретна зброя не змінить правила гри для України, а дозвіл ЗСУ використовувати іноземне озброєння для ударів на великі відстані по військових цілях у Росії не змінить статус війна.

"Остін має рацію, що жодна окрема система зброї не змінить перебіг війни, але його коментарі ігнорують те, як системи озброєння та супутні правила ведення зброї справді впливають на український потенціал, і що зміни у потенціалі можуть змінити перебіг воєн. Військова допомога Заходу залишається вирішальною для здатності України захищатися, і заява Остіна ігнорує вимоги України щодо завдання ударів на великі відстані, необхідні для зриву російських тилових зон", - йдеться у звіті.

Раніше ISW зазначала, що щонайменше 209 із 245 (понад 85%) відомих російських військових об’єктів перебувають в зоні дії ATACMS, які не є авіабазами і не розташовані в зоні дії наданих США HIMARS, які Вашингтон дозволяє Києву використовувати в РФ в обмежених умовах. обставини.

Також Остін також стверджував, що Україна має власні засоби внутрішнього виробництва, які можуть атакувати російські цілі далеко за межами радіусу дії західних крилатих ракет Storm Shadow. Втім, зауважують в ISW, більшість можливостей ЗСУ для ударів великої дальності походять від БпЛА великої дальності вітчизняного виробництва, які Київ не може використовувати, щоб завдати такого ж рівня шкоди, як ракети дальньої дії, через обмеження корисного навантаження безпілотників. Крім того, російським військам легше протистояти українським дронам, ніж західним ракетам.

"Україна почала виробляти та успішно розміщувати високоточну зброю великої дальності з корисним навантаженням, подібним до західних ракет великої дальності, але наразі не вистачає такої кількості систем вітчизняного виробництва, щоб серйозно загрожувати російським військовим об’єктам у Росії в масштабі", - наголошують американські аналітики.

В ISW додають, що Україна може використовувати лише обмежену кількість ударних систем великої дальності вітчизняного виробництва та наданих Заходом HIMARS, щоб загрожувати обмеженій кількості військових об’єктів у Росії. Цей дефіцит не відображає всіх можливостей нанесення дальнього удару, якими володіє Україна, і рішення Заходу продовжують штучно пригнічувати загальний спроможність ЗСУ для ударів на великій відстані.

"ISW докладно оцінила, що удари на великі відстані по російських військових об’єктах у Росії погіршать здатність Росії використовувати притулок в РФ для наступальних операцій в Україні та створять значний оперативний тиск на розгортання російської протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби (РЕБ), матеріально-технічне забезпечення, командування та контроль (C2) та засоби військової підтримки", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, в Україні заговорили про нову загрозу – балістичні ракети, які начебто Іран може вже найближчим часом надати Росії. Йдеться про іранські ракети Dezful, які зможуть дістати до будь якої точки України і несуть у собі ще більшу небезпеку ніж російські "Іскандери".

Читайте також:

Нова загроза! Іран передав Росії балістичні ракети!