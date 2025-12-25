Кремль не готовий до компромісів: ISW про ігнорування мирних пропозицій Росією

Путін / © Associated Press

Росія не демонструє готовності до припинення війни та продовжує наполягати на ультимативних вимогах, які суперечать мирним планам України та Заходу. У США наголошують: відповідальність за подальші кроки зараз лежить на Кремлі.

Про це пише ISW.

Кремлю доведеться піти на поступки щодо вимог, на яких він наполягає від початку повномасштабного вторгнення, адже значна їх частина несумісна як з оновленим 20-пунктним мирним планом, так і з попередньою 28-пунктовою пропозицією.

Про це 23 грудня заявив посол США в НАТО Метт Вітакер в ефірі Fox News. За його словами, «м’яч зараз на боці Росії» — саме Кремль має відповісти на чотири документи, напрацьовані під час нещодавніх переговорів між США, Україною та європейськими партнерами.

Вітакер зазначив, що попри значні втрати російської армії, які не приносять суттєвих успіхів на полі бою, Москва не демонструє бажання припиняти війну. Ба більше, Кремль відкрито сигналізує про небажання розглядати українські чи європейські контрпропозиції.

Зокрема, помічник президента РФ Юрій Ушаков ще 21 грудня заявив, що пропозиції України та Європи, озвучені під час консультацій з американською стороною в Маямі, нібито є «неконструктивними» і не здатні «покращити» умови врегулювання.

«Кремль неодноразово висував вимоги, несумісні з багатьма пропозиціями 20-пунктового плану, і показав, що він не зацікавлений у врегулюванні, заснованому на компромісах, подібних до тих, що, здається, втілені в останньому документі», — зазначають аналітики.

Президент РФ Володимир Путін 19 грудня знову підтвердив свою прихильність умовам, озвученим у червні 2024 року в промові перед МЗС РФ. Серед них — повне виведення українських військ з Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, відмова України від членства в НАТО, «демілітаризація» та «денацифікація», міжнародне визнання російської анексії українських територій, а також скасування всіх західних санкцій проти Росії.

Фактично ці вимоги повторюють ультиматуми, які Кремль висував ще у 2022 році. Попри заяви російських чиновників про нібито досягнуті домовленості між США та РФ під час саміту на Алясці у серпні 2025 року, жодних підтверджених угод оприлюднено не було.

«Постійні посилання Кремля на промову від червня 2024 року та нібито угоди з Аляски демонструють відхилення Кремлем пропозицій, викладених у планах із 28 та 20 пунктів, щодо заморожування нинішніх ліній у Запорізькій та Херсонській областях або в усіх чотирьох областях», — йдеться у матеріалі.

Раніше йшлося про плани Путіна на війну.

«Він хоче сконцентрувати свої ресурси для збільшення наступальних спроможностей на майбутнє, налагодження економічних відносин зі США. А мета в цього одна — уникнути поглиблення залежності від Пекіна», — підкреслив керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок.