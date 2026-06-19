Атака на Москву.

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України протягом тижня здійснила другу масштабну атаку на Москву. Ці повторні удари по добре захищених російських глибоких тилах — таких як столиця — далі викривають слабкі сторони Росії та її нездатність захистити своє населення.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики продовжують оцінювати, що зростання частоти, масштабів та глибини далекобійної ударної кампанії України по захищених великих містах Росії — таких як Москва та Санкт-Петербург, демонструє вразливість російської протиповітряної оборони та дилеми щодо того, як Кремль вирішує взаємодіяти з внутрішніми витратами війни.

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«Серія нічних ударів України змогла завдати значної шкоди, навіть попри те, що російські мілблогери стверджують, нібито ППО досягла високого рівня перехоплення близько 90%. Водночас Україна нарощує свої можливості використання БпЛА таким чином, що навіть відносно невелика кількість дронів, які досягають своїх цілей, створюють значний вплив», — йдеться у звіті.

В ISW вважають: повідомлення про дефіцит деяких російських ракет-перехоплювачів можуть загострювати напружені ресурси ППО Росії. Зокрема, днями видання CBS News з посиланням на власні джерела заявило про те, що Росія відчуває дефіцит ракет ППО С-300, але не назвало кількісну оцінку дефіциту.

Зокрема, один український чиновник повідомив, що РФ має мало ключових компонентів для ракет-перехоплювачів С-300, включаючи головки самонаведення та модулі керування, через західні санкції. В CBS зазначили, що Росія все частіше звертається до більш досконалих систем ППО для захисту від ракетних ударів. Окрім того, зі слів співрозмовників, росіяни навіть перепрофілювали ракети С-300 для ударів класу «земля-земля» по Україні.

Водночас джерела зазначили, що Росія все ще має інші системи, які є більш досконалими, ніж С-300, для захисту від ударів. Однак аналітики видання CBS додали: українські удари більш досконалими БпЛА змусили російські війська відбивати ці атаки ракетами-перехоплювачами, які вони традиційно використовували б проти ракетю

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«Це, ймовірно, виснажує російські запаси більш досконалих перехоплювачів, оскільки запаси ракет С-300 також скорочуються», — підсумували в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, зранку 18 червня вибухи сколихнули російську Москву. Столицю атакували українські дрони. Під прицілом знову опинився НПЗ. Московська влада заявила про нібито успішну роботу ППО, але також цього разу вона не змогла приховати “приліт” по важливому підприємстві.

Жителі столиці були шоковані побаченим та навіть верещали про завершення війни. На відео у Мережі один з москвичів бідкається, що йому геть не подобаються «процедури», що відбуваються Москві, як і те, що «усі заводи горять».

Дата публікації 14:47, 18.06.26 Кількість переглядів 245 “Двіжуха”, яку хотів Путін! Дрони-камікадзе рознесли Москву! Зеленський

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