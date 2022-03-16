Кремль не в змозі приховати: у понад 200 містах і селах РФ вже відбулися поховання знищених окупантів - Резніков

Кремль не в змозі приховати: у понад 200 містах і селах РФ вже відбулися поховання знищених окупантів - Резніков

Сили інтервентів підірвані ефективними діями української армії.

Кремль не в змозі приховати смерті російських загарбників, адже у понад 200 містах і селах Росії вже відбулися поховання знищених в Україні окупантів.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у Facebook.

"У понад 200 містах і селах Росії вже відбулися поховання загарбників, яких було знищено в Україні. Ця кількість щодня зростатиме", - зазначив міністр.

Він наголосив, що Кремль вже не в змозі приховати, що нищівних втрат зазнали підрозділи повітряно-десантних військ РФ.

"Окремі частини з Костроми, Камишина, Улан-Уде та інших регіонів вже колективно штурмують пекло. Туди ж відправиться і морська піхота з Тихоокеанського флоту, яку в пожежному порядку готують у бій. Бо сили інтервентів підірвані ефективними діями нашої армії. Зустрінемо і цих", - підкреслив Резніков.

Нагадаємо, міністр оборони заявив, що була домовленість не повідомляти про конкретні результати. "Хочу лише сказати – позитивні новини є. Першим їх дізнається ворог - на фронті від наших військових", - пообіцяв він.

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