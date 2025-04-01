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Кремль нехтує домовленостями: МЗС заявило про удари по об'єктах енергетики
Після переговорів в Саудівській Аравії Москва атакувала енергетику в трьох регіонах.
Російська Федерація нахабно продовжує порушувати "енергетичне перемир'я". Сьогодні, 1 квітня, окупанти пошкодили енергооб'єкт в Херсоні.
Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Андрія Сибігу під час спільної пресконференції із литовським колегою Кястусісом Будрісом.
Зранку ворог атакував енергооб'єкт. Внаслідок атаки без світла залишились 45 тисяч мешканців.
"Після Ер-Ріяду одна з домовленостей зі США була про не завдання ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас Росія продовжує порушувати цю домовленість", - заявив Сибіга.
Сибіга наголосив: після переговорів у Ер-Ріяді російська армія пошкодила енергетичні об'єкти у Харкові, Полтавській області та в Херсоні.
Нагадаємо, американський державний секретар Марко Рубіо повідомив, що вимагає Кремль в обмін на припинення вогню в Чорному морі.