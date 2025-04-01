Кремль нехтує домовленостями: МЗС заявило про удари по об'єктах енергетики

Атака на об'єкт енергетики. / © Associated Press

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Російська Федерація нахабно продовжує порушувати "енергетичне перемир'я". Сьогодні, 1 квітня, окупанти пошкодили енергооб'єкт в Херсоні.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Андрія Сибігу під час спільної пресконференції із литовським колегою Кястусісом Будрісом.

Зранку ворог атакував енергооб'єкт. Внаслідок атаки без світла залишились 45 тисяч мешканців.

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"Після Ер-Ріяду одна з домовленостей зі США була про не завдання ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас Росія продовжує порушувати цю домовленість", - заявив Сибіга.

Сибіга наголосив: після переговорів у Ер-Ріяді російська армія пошкодила енергетичні об'єкти у Харкові, Полтавській області та в Херсоні.

Нагадаємо, американський державний секретар Марко Рубіо повідомив, що вимагає Кремль в обмін на припинення вогню в Чорному морі.

Дата публікації 07:19, 26.03.25 Кількість переглядів 965 Термінові заяви росіян і Білого дому після перемовин: перша емоційна реакція Зеленського!