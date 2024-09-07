Кремль переконує МАГАТЕ та Захід, що ЗСУ становлять загрозу для Курської АЕС: деталі від ISW

Росіяни намагалися використати зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Маріано Гроссі, щоб продовжити давні спроби легітимізувати українські території.

Про це пише ISW.

Зазначається, Гроссі зустрівся з генеральним директором російської Держатомкорпорації "Росатом" Олексієм Ліхачовим.

Він неодноразово звинувачував українські сили в загрозі безпеці ЗАЕС і ХАЕС і стверджував, що українські сили атакують співробітників ЗАЕС і окупаційних чиновників, які працюють поблизу ЗАЕС.

Кремль регулярно звинувачує Україну в небезпеці для окупованої Росією ЗАЕС і поширює цю інформаційну операцію невдовзі після вторгнення України до Курської області.

Кремль має на меті переконати МАГАТЕ та Захід, що українські війська становлять загрозу та можуть спричинити радіологічний інцидент на ХАЕС, щоб заохотити Захід побоюватися продовження українських операцій у Курській області та послабити Західну підтримку вторгнення.

"Кремль тривалий час намагався використати фізичний контроль Росії над ЗАЕС, щоб змусити МАГАТЕ зустрітися з російськими офіційними особами, щоб узаконити окупацію Росією ЗАЕС і, як наслідок, окупацію Росією української території", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав Курську атомну електростанцію, після чого зібрався до України.

Читайте також: