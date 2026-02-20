Кремль планував убивство Гордона: ВВС про деталі спецоперації РФ

Дмитро Гордон. / © ТСН.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Правоохоронці України і Молдови підозрюваних в підготовці замахів на публічних осіб, які готували російські спецслужби. Серед цілей були журналісти. Зокрема, Дмитро Гордон.

Про це повідомили виданню ВВС джерела у правоохоронних органах.

«Ще одна „мішень“ — відомий український журналіст і блогер Дмитро Гордон», — розповіли ВВС.

Реклама

Зауважимо, в Міністерстві внутрішніх справ повідомляли, що серед інших у списку був український журналіст, якого внесено в Росії до списку «екстремістів», а також оголошено у розшук.

Зауважимо, Дмитро Гордон в РФ заочно оголошений «іноагентом» та «екстремістом» через «публічні заклики до розв’язання агресивної війни та про поширення свідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил РФ». 2022-го країна-агресорка навіть оголосила його у розшук.

Підготовка замаху на Гордона

У червні 2025-го тодішній голова СБУ Василь Малюк повідомив, що у Києві хотіли вбити Дмитра Гордона. За нього росіяни обіцяли винагороду у розмірі 400 тис. дол. У столиці було одночасно затримано чотири агентурно-бойові групи ФСБ та їхнього координатора, які готували замовне вбивство.

Підготовку до замаху доручили 36-річному агенту, громадянину РФ з Північного Кавказу, якого ФСБ відправила до України ще до повномасштабного вторгнення. У столиці росіянин шукав «однодумців». Крім того, він навіть вступив у стосунки з дочкою колишнього високопосадовця МВС, щоб розширити свої можливості.

Реклама

По замаху на Гордона працювала ще одна мережа, яку очолював колишній нардеп-регіонал Грушевський Віталій Анатолійович.

Скільки осіб було у списку

Зауважимо, голова Нацполіції Іван Вигівський в коментарі Цензор.НЕТ заявив, що спецслужби РФ планували здійснити щонайменше дев’ять вбивств відомих осіб в Україні.

«Розуміємо, що цей перелік міг бути ширшим, тому робота триває. Суми за замовлення коливались від 25 тисяч доларів до сотень тисяч доларів, залежно від статусу особи», — розповів він.

За словами очільника Нацполіції, «вартість» вбивства одного журналіста була 100 тис. дол., а за іншого 300 тис. дол.

Реклама

Нагадаємо, 20 лютого стало відомо, що Кремль готував серію гучних вбивств. Правоохоронці України і Молдови провели операцію під назвою «Енігма 2.0» і затримали 10 підозрюваних в підготовці замахів на відомих українських медійних осіб, а також військових.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що у списку був представник з питань стратегічної комунікації ГУР МОУ, заступник Голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.