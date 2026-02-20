ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
879
Час на прочитання
2 хв

Кремль планував убивство Гордона: ВВС про деталі спецоперації РФ

За даними нацполіції, спецслужби РФ планували здійснити щонайменше дев’ять вбивств в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дмитро Гордон.

Дмитро Гордон. / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Правоохоронці України і Молдови підозрюваних в підготовці замахів на публічних осіб, які готували російські спецслужби. Серед цілей були журналісти. Зокрема, Дмитро Гордон.

Про це повідомили виданню ВВС джерела у правоохоронних органах.

«Ще одна „мішень“ — відомий український журналіст і блогер Дмитро Гордон», — розповіли ВВС.

Зауважимо, в Міністерстві внутрішніх справ повідомляли, що серед інших у списку був український журналіст, якого внесено в Росії до списку «екстремістів», а також оголошено у розшук.

Зауважимо, Дмитро Гордон в РФ заочно оголошений «іноагентом» та «екстремістом» через «публічні заклики до розв’язання агресивної війни та про поширення свідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил РФ». 2022-го країна-агресорка навіть оголосила його у розшук.

Підготовка замаху на Гордона

У червні 2025-го тодішній голова СБУ Василь Малюк повідомив, що у Києві хотіли вбити Дмитра Гордона. За нього росіяни обіцяли винагороду у розмірі 400 тис. дол. У столиці було одночасно затримано чотири агентурно-бойові групи ФСБ та їхнього координатора, які готували замовне вбивство.

Підготовку до замаху доручили 36-річному агенту, громадянину РФ з Північного Кавказу, якого ФСБ відправила до України ще до повномасштабного вторгнення. У столиці росіянин шукав «однодумців». Крім того, він навіть вступив у стосунки з дочкою колишнього високопосадовця МВС, щоб розширити свої можливості.

По замаху на Гордона працювала ще одна мережа, яку очолював колишній нардеп-регіонал Грушевський Віталій Анатолійович.

Скільки осіб було у списку

Зауважимо, голова Нацполіції Іван Вигівський в коментарі Цензор.НЕТ заявив, що спецслужби РФ планували здійснити щонайменше дев’ять вбивств відомих осіб в Україні.

«Розуміємо, що цей перелік міг бути ширшим, тому робота триває. Суми за замовлення коливались від 25 тисяч доларів до сотень тисяч доларів, залежно від статусу особи», — розповів він.

За словами очільника Нацполіції, «вартість» вбивства одного журналіста була 100 тис. дол., а за іншого 300 тис. дол.

Нагадаємо, 20 лютого стало відомо, що Кремль готував серію гучних вбивств. Правоохоронці України і Молдови провели операцію під назвою «Енігма 2.0» і затримали 10 підозрюваних в підготовці замахів на відомих українських медійних осіб, а також військових.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що у списку був представник з питань стратегічної комунікації ГУР МОУ, заступник Голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Дата публікації
Кількість переглядів
879
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie