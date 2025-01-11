Кремль планує навесні збільшити план з мобілізації українців на ТОТ

Окупаційні адміністрації розпочали формування списків жителів захоплених територій України для примусового призову до лав армії РФ.

Кремль планує навесні збільшити масштаби мобілізації українців на строкову службу, попри невдалі результати осінньої кампанії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Оптимізм окупантів базується на розширенні штатів "військкоматів" та активній паспортизації населення", - йдеться у повідомленні.

Російські окупаційні адміністрації почали формувати списки мешканців тимчасово окупованих територій, яких планують призвати до лав армії РФ.

"Кремль планує збільшити весною план з мобілізації українців на строкову службу, попри провалені результати осінньої кампанії. Оптимізм окупантів побудований на розширенні штатів "військкоматів" та паспортизації", - йдеться у повідомленні.

Призвані на строкову службу українці піддаються тиску з метою укласти контракт з подальшим виправлянням на лінію бойового зіткнення. Наразі призвані восени українці проходять службу переважно у Криму.

Раніше повідомлялося, що командири офіцерського та сержантського складу армії РФ стали катувати всіх військовослужбовців, які відмовляються підкорятися самогубним наказам.

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