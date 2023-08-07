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Кремль планує зробити з окупованих територій сміттєзвалище: відходи звозитимуть з усієї Росії

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Кремль планує зробити з окупованих територій сміттєзвалище: відходи звозитимуть з усієї Росії

Загарбники планують вивозити сміття з території РФ на окуповані території. / Фото: Getty Images

В РФ придумали схему, як позбутися сміття і збагатитися на розкраданні бюджетних коштів.

РФ хоче перетворити окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей на сміттєзвалища.

Про це передає Центр національного спротиву.

Москва планує витратити 1,3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на окупованій частині Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. 

Фактично, окупанти хочуть перетворити окуповані українські території на сміттєзвалище для російського сміття. Туди планують вивозити відходи з території РФ.

Заявлені 1,3 млрд рублів нібито мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку. Проте фактично будуть використовувати техніку та обладнання, викрадені з українських комунальних підприємств. А кошти будуть відмиті через підставні компанії підконтрольні особисто очільнику уряду РФ Мішустіну.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі окупанти запровадили для вчительок "пекельний дрес-код".

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Дата публікації
Перегляди
2284
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