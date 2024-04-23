Кремль посилив атаки на Харків: аналітики назвали мету Росії

РФ не має сил для захоплення міста, вважають в ISW.

Агресорка Росія посилила удари та інформаційні операції проти Харкова. Кремль прагне знищити місто, аби переконати його мешканців тікали та перемістити мільйони людей всередині країни.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що окупанти РФ використовують обмежені можливості української протиповітряної оборони та підвищену напруженість в країні в очікуванні військової допомоги з США.

"Кремлівські рупори хапаються за занепокоєння щодо майбутньої наступальної операції Росії проти міста Харків, щоб провести ймовірну скоординовану інформаційну операцію з метою створити негабаритну паніку серед українців", - наголосили американські фахівці.

Аналітики ISW оцінюють, що ймовірність успішного наземного наступу Росії проти Харкова є дуже низькою, "якщо Україна швидко отримає відновлення військової допомоги США".

Зазначається, що українські офіційні особи раніше обговорювали можливість того, що війська країни-агресорки можуть розпочати наземну операцію проти Харкова пізніше цього літа. Втім, в ISW зауважують, що росіянам не вистачить сил, необхідних для захоплення міста, допоки українські військові будуть забезпечені всім необхідним.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко назвав версії - навіщо росіяни тероризують Дніпро й Харків. Він наголошує, що Харків має відстань від кордону з Росією трохи більше 20 км - це проблема обстрілів. Тому вони можуть більш частими, більш масованими.

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