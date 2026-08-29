Кремль поставив новий дедлайн щодо захоплення Донбасу: Паліса розкрив плани окупантів

Павло Паліса / © Володимир Зеленський

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Військове керівництво РФ отримало завдання до 31 грудня 2026 року вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, передає «Лівий берег».

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«Натомість їхнє військове керівництво переконує політичне у нереалістичності виконання цього завдання у зазначений термін. Навпаки, вони просять термін до 31 березня. Моя суб’єктивна думка: навіть до 31 березня це нереалістична картина», — зазначив він.

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Наступ на Донбас — останні новини

Раніше видання The New York Times писало, що Путін розраховує встановити повний контроль над Донбасом до осені 2027 року. Якщо російській армії не вдасться досягти цієї мети, ймовірність початку переговорів може зрости. За інформацією NYT, у РФ також очікується нова хвиля мобілізації. Її можуть оголосити після парламентських виборів, запланованих на середину вересня.

Президент України Володимир Зеленський 23 серпня заявив, що Путін нещодавно наказав російським військовим завершити захоплення Донецької області до 31 грудня 2026 року.

Головними оперативними цілями Путіна в Україні залишаються захоплення міст Костянтинівка, Слов’янськ та Краматорськ у Донецькій області — усіх цих міст є частиною сильно укріпленої оборонної лінії України «Фортечний пояс».

За даними аналітиків, Путін дав наказ захопити три міста України і готується кинути в бої ще 300 тисяч солдат.

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