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"Кремль продовжує вигадувати заспокійливе для Z-аудиторії": Подоляк про псевдореферендуми в Україні

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"Кремль продовжує вигадувати заспокійливе для Z-аудиторії": Подоляк про псевдореферендуми в Україні

Фото: Getty Images

Після успіхів ЗСУ на фронті Росія намагається заспокоїти своїх громадян різними способами.

Так, в РФ знову активно заговорили про проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.

"Кремль продовжує вигадувати заспокійливе для Z-аудиторії. "Ми ще нічого не починали", "ми по-справжньому не воювали", "референдуми змінять усе". Збройні Сили України тихо, спокійно та методично роблять свою роботу з деокупації територій та ліквідації ворогів. Різниця очевидна", - написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Нагадаємо, на тлі успішного контрнаступу ЗСУ російські окупанти та колаборанти намагаються якнайшвидше підготуватися до так званого "референдуму" про приєднання захоплених територій до складу Росії.

Так звана "громадська рада" Херсонської області звернулася до окупаційного очільника області з проханням "негайно провести референдум про вступ до РФ".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
113
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